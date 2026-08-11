บ้านหรูโตแรง ดันบ้านสร้างเองแตะ 1 แสนล้าน "HBA" จัด Expo 2026 ปลุกตลาดครึ่งปีหลัง

ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน เผยบ้านสร้างเองครึ่งปีโต4-5%
ดันมูลค่าตลาดปี69แตะ100,000
ล้านบาท ชี้บ้านหรู20ล้านอัพ ขึ้นแท่นตลาดอันดับ1สะท้อนกำลังซื้อกลุ่มบนยังแข็งแกร่ง"HBA"ลุยจัด
“รับสร้างบ้านและวัสดุEXPO 2026”ปลุกกำลังซื้อครึ่งปีหลังตั้งเป้า
3,000ล้าน คาดยอดขายสมาชิกสมาคมฯ ปี69พุ่งแตะ10,000
ล้านบาท งานจัดระหว่าง16 – 20ก.ย. นี้
รายงานว่าจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association: HBA)เปิดเผยว่า สมาคมฯ ประเมินตลาดรับสร้างบ้านและตลาดสร้างบ้านเองทั่วประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัว 4-5% จากมูลค่าประมาณ 96,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ขยับขึ้นแตะระดับ 100,000 ล้านบาท โดยตลาดกรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ขณะที่ต่างจังหวัดมีสัดส่วนสูงถึง 80%
นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ยอดขายของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 4,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปี 2568 ซึ่งมียอดขาย 4,280 ล้านบาท และคาดว่าทั้งปีจะสามารถทำยอดขายรวมได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท
ปัจจัยสนับสนุนตลาดมาจากต้นทุนและราคาก่อสร้างที่เริ่มทรงตัว ขณะที่บริษัทสมาชิกยังตรึงราคาบ้านมาตั้งแต่ไตรมาส 2 เพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภคและกระตุ้นการตัดสินใจสร้างบ้าน ประกอบกับสถาบันการเงินมีแนวโน้มให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่สร้างบ้านเองมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่ม Real Demand ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยจริง ส่งผลให้ตลาดรับสร้างบ้านมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี
บ้านหรู 20 ล้านขึ้นไปขึ้นแท่นตลาดอันดับ 1
จากข้อมูลยอดเซ็นสัญญาของสมาชิก HBA ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดอย่างชัดเจน โดยกลุ่มบ้านราคา 20.01 ล้านบาทขึ้นไป ขึ้นเป็นตลาดอันดับ 1 มีสัดส่วน 26% ตามด้วยบ้านราคา 10.01-20 ล้านบาท สัดส่วน 25% บ้านราคา 5.01-10 ล้านบาท 23% และบ้านราคา 2.51-5 ล้านบาท 21%
ขณะที่ ปี 2568 บ้านราคา 10.01-20 ล้านบาทครองสัดส่วนสูงสุด 26% ตามด้วยบ้านราคา 2.51-5 ล้านบาท 25% บ้านราคา 5.01-10 ล้านบาท 23% และบ้านราคาเกิน 20.01 ล้านบาท 20% การขยับขึ้นมาครองอันดับ 1 ของตลาดบ้านระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป สะท้อนว่ากำลังซื้อกลุ่มบนยังมีความแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มหันมาใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ การออกแบบ และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ
HBA จัด Expo 2026 ดันยอด 3,000 ล้าน
สำหรับการจัดงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2026” ในปีนี้ HBA เตรียมผนึกกำลังบริษัทรับสร้างบ้านมาตรฐานสมาชิกสมาคมฯ 32 บริษัท ภายใต้แนวคิด “ที่เดียวจบ ครบเรื่องสร้างบ้าน” นำเสนอแบบบ้านกว่า 1,000 แบบ ครอบคลุมระดับราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทไปจนถึงมากกว่า 100 ล้านบาท พร้อมแบบบ้านดีไซน์ใหม่ปี 2026
ภายในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญและสถาปนิกให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน รวมถึงนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน บ้านเพื่อสุขภาพ ระบบ Smart Home วัสดุก่อสร้าง และบริการจากพันธมิตรสถาบันการเงินที่เตรียมสินเชื่อสร้างบ้านอัตราพิเศษ
นอกจากนี้ ผู้ที่จองปลูกสร้างบ้านภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำทุกวัน ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมฯ มูลค่ารวม 450,000 บาท HBA ตั้งเป้าหมายยอดขายจากการจัดงานครั้งนี้ประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายภายในงาน 2,000 ล้านบาท และยอดขายต่อเนื่องหลังจบงานอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท
ชู “กองทุนประกันผู้บริโภค” คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน
ไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้คือ “กองทุนประกันผู้บริโภค” ซึ่ง HBA จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กับผู้บริโภคที่ตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัทสมาชิกสมาคมฯ โดยผู้ที่จองและเซ็นสัญญาภายในงานจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกองทุน
ความคุ้มครองครอบคลุมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2571 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจากความผิดพลาดของบริษัทสมาชิกจนไม่สามารถก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้บริโภคจะได้รับเงินเยียวยาภายใน 30 วัน ตามมูลค่าความเสียหายจริง สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อบริษัทสมาชิก
นายอนันต์กร กล่าวว่า กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงกลไกคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังเป็นมาตรฐานใหม่ของธุรกิจรับสร้างบ้านที่ช่วยยกระดับความเชื่อมั่น และทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นสมาชิกจ่อแตะ 100 บริษัท
ปัจจุบัน HBA มีสมาชิก 85 บริษัท แบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 42 บริษัท และภูมิภาค 43 บริษัท โดยสมาคมฯ มองว่าตลาดต่างจังหวัดยังมีศักยภาพเติบโตอีกมาก และเป็นตลาดสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจรับสร้างบ้านในระยะต่อไป
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านในภูมิภาคทยอยสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคต่อบริษัทที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดย HBA คาดว่าสิ้นปี 2569 จำนวนสมาชิกอาจเพิ่มขึ้นแตะ 100 บริษัท เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
สำหรับงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2026” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2569 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ที่เดียวจบ ครบเรื่องสร้างบ้าน” โดยรวบรวมแบบบ้าน วัสดุ นวัตกรรม สินเชื่อ และบริการจากบริษัทรับสร้างบ้านมาตรฐานไว้ครบวงจรในงานเดียว