ส่งแคมเปญ“SC Ready to Live”ปลุกตลาดครึ่งปีหลัง

SC เดินหน้ากระตุ้นยอดขายครึ่งปีหลัง เปิดตัวแคมเปญ “SC Ready to Live” ส่งบ้านตกแต่งพร้อมอยู่โดยทีมอินทีเรียดีไซเนอร์ชั้นนำ ให้ลูกค้าได้เห็นบ้านพร้อมสัมผัสบรรยากาศจริง และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ง่ายขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “ซื้อบ้านแต่งครบ SC เข้าอยู่ได้ทันที” ตอบโจทย์พฤติกรรมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มองหาบ้านเพียงเพื่อการอยู่อาศัย แต่ต้องการบ้านที่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตทันที
นายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนวัตกรรมการตลาด และการออกแบบ บริษัท เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของคนที่กำลังมองหาบ้านมีการเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ลูกค้าไม่ได้มองหาเพียงบ้านที่มีทำเลดีหรือฟังก์ชันครบ แต่ต้องการบ้านที่สามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการตกแต่งหรือจัดการรายละเอียดที่ซับซ้อนหลังการซื้อ SC จึงส่งแคมเปญ 'SC Ready to Live' ภายใต้แนวคิด 'ซื้อบ้านแต่งครบ SC เข้าอยู่ได้ทันที' เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อบ้านให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
“เราต้องการเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อบ้านจากการเริ่มต้นด้วยภาระ ให้กลายเป็นการเริ่มต้นด้วยความสุขและความพร้อม
บ้านทุกหลังในแคมเปญได้รับการออกแบบและตกแต่งโดยทีมอินทีเรียดีไซเนอร์ชั้นนำ คิดครบทั้งดีไซน์ ฟังก์ชัน การใช้งาน และบรรยากาศ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสิ่งที่จะได้รับจริง สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ และย้ายเข้าอยู่ได้ทันที ซึ่งสะท้อนแนวคิดของ SC ที่มุ่งพัฒนาโครงการและบริการจากความเข้าใจการใช้ชีวิตจริง ๆ ของลูกค้า พร้อมสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีกว่าในทุกมิติ"
แคมเปญ 'SC Ready to Live' เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เลือกชมบ้านตกแต่งพร้อมอยู่กว่า 30 โครงการ ครอบคลุมหลายทำเลคุณภาพทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 5.99 – 135 ล้านบาท* โดยทุกหลังได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างครบครัน พร้อมให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่จะได้รับจริง ทั้งการจัดวางพื้นที่ เฟอร์นิเจอร์ โทนสี วัสดุ และฟังก์ชันการใช้งาน ช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนให้การเริ่มต้นชีวิตในบ้านหลังใหม่เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
งานนี้คู่รักสายแฟชั่น พลอย หอวัง และ เต - เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค หรือ เต Three Man Down มาร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการเลือกบ้านและการสร้างพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่
โดย พลอย หอวัง กล่าวว่า "สำหรับพลอย บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่ที่เราได้กลับมาเป็นตัวเองหลังจากวันที่เหนื่อย ๆ หรือใช้ในการทำงาน ถ่ายคอนเทนต์ เลยรู้สึกว่าบรรยากาศของบ้านสำคัญมาก ทั้งเรื่องดีไซน์ แสง สี หรือมุมเล็ก ๆ ที่ทำให้เราอยากใช้เวลาอยู่บ้าน การมีบ้านที่ตกแต่งมาอย่างลงตัวตั้งแต่แรกก็ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นไม่ต้องเริ่มคิดใหม่ทั้งหมด และสามารถใช้เวลาไปกับการใช้ชีวิตหรือเติมความสุขให้ตัวเองได้เลย”
ด้าน เต Three Man Down กล่าวว่า "สำหรับผม บ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องหวือหวา แต่ต้องเป็นบ้านที่อยู่แล้วสบาย รู้สึกผ่อนคลาย และใช้ชีวิตได้จริง จากการทำงานของผมที่ค่อนข้างยุ่ง มีทั้งคอนเสิร์ต ซ้อมเพลง เวลาเลยเป็นเรื่องสำคัญ ถ้ามีบ้านที่คิดทุกอย่างมาให้แล้ว ทั้งฟังก์ชันห้องต่าง ๆ หรือบรรยากาศของบ้าน ก็ถือว่าช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น เพราะมันทำให้ผมเห็นภาพเลยว่าถ้าได้เข้ามาอยู่จะเป็นยังไงครับ"
ทั้งคู่ยังมองตรงกันว่า บ้านในยุคนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวตน ความชอบ และวิถีชีวิตของเจ้าของบ้าน การเลือกบ้านที่พร้อมทั้งดีไซน์ ฟังก์ชัน และบรรยากาศ จึงช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตในบ้านหลังใหม่เป็นเรื่องง่าย และสามารถใช้เวลาไป กับสิ่งที่สำคัญได้อย่างเต็มที่
ผู้สนใจสามารถเลือกชมบ้านตกแต่งพร้อมอยู่จาก SC ได้ทั้ง 30 โครงการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในราคาเริ่มต้น 5.99 – 135 ล้านบาท พร้อมข้อเสนอพิเศษภายใต้แคมเปญ “SC Ready to Live” ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2569