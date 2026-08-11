MINT ทุ่ม 1.65 พันล. ฮุบแบรนด์ Bonchon

" ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ทุ่มเม็ดเงิน 1.65 พันล้านบาท เข้าซื้อ Bonchon International กิจการไก่ทอดเกาหลี 100% ใน ถือสิทธิ์แบรนด์บอนชอนทั่วโลก ยกเว้นทวีปอเมริกา คาดดีลแล้วเสร็จ ส.ค.นี้
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บรฺิษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หรือ MINT แจ้งว่า เปิดเผยว่า MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MINT ได้เข้าลงทุนในบริษัท Bonchon International Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100 จากผู้ชายคือกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท Bonchon International Inc และทำรายการภายในเดือน ส.ค. 69
สำหรับข้อมูลของ Bonchon International Inc. เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ Bonchon สำหรับพื้นที่นอกทวีปอเมริกา มีทุนที่ออกและชำระแล้ว: 406,580,000 วอน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 40,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 วอ มูลค่าสุทธิรวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,650 ล้านบาท) บวกด้วยรายการปรับปรุงเพิ่มเติมตามมูลค่าของสินทรัพย์ ณ วันปิดรายการ
โดยการ ซื้อกิจการครั้งนี้ MINT จะใช้จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้การลงทุนเพื่อเข้าถือครองทรัพย์สินทางปัญญาของ Bonchon สำหรับพื้นที่นอกทวีปอเมริกา ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ และภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว Bonchon International Inc. ถือเป็นบริษัทย่อยของ MINT
ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสําคัญตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที่ ทจ.45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญ และรายการดังกล่าวมิได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยง กัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.46/2568 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดย ไก่ทอด “Bonchon” มีข้อดีที่น่าสนใจคือ เป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกับผู้บริโภคดีอยู่แล้วและมีกำไรที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังเป็นแบรนด์ที่เป็นที่นิยมได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการโฆษณาสูงเหมือนเเบรนด์ไก่ทอดคู่เเข่ง และ “Bonchon” เป็นธุรกิจที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากเกาหลี เพราะฉะนั้นการเติบโตจึงถูกจำกัดอยู่ภายในประเทศ ปัจจุบันมีสาขาอยู่ 44 สาขา และทาง MINT มีแผนจะขยายสาขาเพิ่มกว่าร้อยสาขา