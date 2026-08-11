“SAPPE” คว้ารางวัลต่อเนื่องปีที่ 4

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะทำงานด้านความยั่งยืน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เข้ารับมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2569 (Prime Minister’s Export Award 2026) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ได้รับรางวัลในสาขา “ผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน” (Best Green & Sustainable Exporter) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและผู้มอบรางวัล ณ ทำเนียบรัฐบาล
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ถือเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งออกและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน การได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SAPPE ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร และการสร้างแบรนด์ไทยให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
SAPPE ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG โดยบูรณาการความยั่งยืนไว้ในทุกมิติของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การบริหารจัดการทรัพยากรและกระบวนการผลิต การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่กับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างความสำเร็จที่สะท้อนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การคิดค้นเครื่องดื่มนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ต่อปี การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการน้ำแบบ Zero Water Discharge 100% การใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการยกระดับโรงงานสู่ Green Factory ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001:2015 ควบคู่กับการผลักดันแนวคิด Circular Economy ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก PVC เป็น PET การเลือกใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) การลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และการนำฝาห่วง (Tethered Cap) มาใช้ในหลายประเทศ รวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าความยั่งยืนของ SAPPE ไม่ได้เกิดจากโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่เป็นการบูรณาการ ESG เข้ากับทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบริหารทรัพยากร การดูแลผู้คน ไปจนถึงการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า "รางวัลนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ SAPPE ที่ว่าความยั่งยืนไม่ใช่เพียงเป้าหมาย แต่เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในทุกมิติขององค์กร เรามุ่งสร้างการเติบโตที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรม ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค สังคม และโลก พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับในระดับสากล"
SAPPE ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าระยะยาว ผ่านการพัฒนานวัตกรรม การยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็น Global Brand ที่เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็น Thai Pride ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีโลก