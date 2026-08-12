"แสนสิริ" ผุด“เดอะ มูฟ ลาดพร้าว 35”เจาะตลาดกลาง-ล่าง ชู Yield 6%

แสนสิริ เปิดตัว “เดอะ มูฟ ลาดพร้าว 35” มูลค่า 600 ล้านบาท จับตลาดกลาง-ล่าง เจาะคนรุ่นใหม่และนักลงทุน ชูทำเลเชื่อม 2 MRT “ภาวนา-ลาดพร้าว” พร้อมห้อง Fully Furnished เปิดราคาเริ่ม 2.29 ล้านบาท ชูปล่อยเช่าสร้าง Yield สูงสุด 6% ต่อปี
รายงานข่าวจาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ เดินหน้าขยายพอร์ตคอนโดมิเนียมราคาเข้าถึงง่าย เปิดตัว “เดอะ มูฟ ลาดพร้าว 35” (THE MUVE Ladprao 35) มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท บนทำเลลาดพร้าว 35 เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มเรียลดีมานด์ และนักลงทุนที่ต้องการอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า โดยชูจุดขายด้านทำเล ราคา และฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมประเมินศักยภาพการปล่อยเช่าสร้างผลตอบแทน (Yield) สูงสุด 6% ต่อปี
โครงการตั้งอยู่บนทำเลลาดพร้าว 35 สามารถเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าได้ 2 สถานี ได้แก่ MRT ภาวนา ระยะประมาณ 600 เมตร และ MRT ลาดพร้าว ระยะประมาณ 950 เมตร ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีเหลือง ขณะที่การเดินทางด้วยรถยนต์สามารถเข้า-ออกได้ทั้งถนนลาดพร้าวและซอยภาวนา รวมถึงเชื่อมต่อถนนสุทธิสาร-รัชดาภิเษก และเส้นทางไปโชคชัย 4 ลาดพร้าว-วังหิน เกษตร-นวมินทร์ และเลียบด่วนรามอินทรา
ด้านทำเลยังรายล้อมด้วยแหล่งงานและไลฟ์สไตล์ โดยสามารถเดินทางไปยังเซ็นทรัล ลาดพร้าว สวนจตุจักร และย่านพระราม 9 ได้ภายในประมาณ 15-20 นาที ทำให้บริษัทมองว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพรองรับทั้งการอยู่อาศัยและตลาดเช่า
สำหรับ เดอะ มูฟ ลาดพร้าว 35 เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวม 233 ยูนิต ออกแบบห้องพักให้เน้นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องแบบ 1 Bedroom ขนาด 24.50-34.25 ตารางเมตร และ 1 Bedroom 1 Multipurpose ขนาด 34.75-41 ตารางเมตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบ Fully Furnished
พื้นที่ส่วนกลางประกอบด้วย Welcome Court Garden, Lobby, Gym, Meeting Room, Co-working Space & Recreation Area, Grab & Go + Parcel Room, สวนและพื้นที่พักผ่อน, Sansiri Backyard และ Rooftop Terrace รองรับทั้งการพักอาศัย การทำงาน และการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
ด้านราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่ 2.29 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ 99,000 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่ตลาดเช่าในย่านลาดพร้าว-รัชดาฯ มีอัตราค่าเช่าที่บริษัทประเมินไว้ประมาณ 12,000-20,000 บาทต่อเดือน โดยคาดว่าสามารถสร้าง Yield จากการปล่อยเช่าได้สูงสุดประมาณ 6% ต่อปี
"แสนสิริมองว่าโครงการมีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยในย่านลาดพร้าว-วังหิน คนทำงานในพื้นที่ห้าแยกลาดพร้าว วิภาวดี พระราม 9 และห้วยขวาง ไปจนถึงกลุ่มนักลงทุนที่มองหาคอนโดมิเนียมในทำเลที่มีความต้องการเช่า โดย บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 17-18 ตุลาคม พร้อมข้อเสนอและโปรโมชั่นในช่วงเปิดตัว"