DEMCO คว้าคะแนน AGM เต็ม 100 ต่อเนื่อง 2 ปี

บมจ.เด็มโก้ (DEMCO) ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปโภค ได้รับคะแนนการประเมิน AGM Checklist ปี 2569 ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในความโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน