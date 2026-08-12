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ORN คว้า 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปรีดิกร บูรณุปกรณ์
นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (ORN) เปิดเผยว่า บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (AGM Checklist) ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) หรือในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งถือเป็นการได้รับการประเมินพัฒนาขึ้นจากระดับ "ดีเยี่ยม" (4 เหรียญ) ในปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ORN ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การก้าวสู่ระดับ "ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง" ในปีนี้ สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ ORN ที่ไม่หยุดพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และการให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ORN เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าในระยะยาว เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป