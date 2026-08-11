SUPERได้รับ 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ปี 2569

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุดได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2569 ในระดับ "ดีเยี่ยม" ด้วย คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่การจัดประชุมครบตามเกณฑ์ แต่ จัดเต็มทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเท่าเทียม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นยึดหลักบรรษัทภิบาล และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
ด้านการดำเนินธุรกิจ SUPER ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมยกระดับศักยภาพองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป