PRI คว้า100คะแนนเต็มจาก AGM Checklist 2569 การันตีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ

“พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น” ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในระดับ "ดีเยี่ยม" ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางสุพินท์ มีชูชีพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI กล่าวว่า PRI ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ประจำปี 2569 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้ PRI ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกวาระสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
PRI เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำด้าน Property & Living Services Ecosystem บริษัทฯ จะเดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน