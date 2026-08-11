FTREITโชว์ผลงาน 9 เดือน รายได้รวมทะลุ 3,372 ล.จ่อลงทุนใหม่ 2,800 ล้าน

FTREIT เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนปี 69 ทำรายได้รวม 3,372.8 ล้านบาท โต 210.9 ล้านบาท หรือ 6.7% จากปีก่อน แจงกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,293.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.4 ล้านบาท หรือ 8.9% เล็งลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มูลค่า 2,784.40 ล้านบาท ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของไทย
นายภูมภาร อรุณธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ "FTREIT" มองว่า แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกยังคงได้รับแรงบวกจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นสำคัญ ภาคการลงทุนมีแรงขับเคลื่อนจากการย้ายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติต่อประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค ส่งผลให้ภาคการผลิต และภาคโลจิสติกส์ในประเทศเติบโตตามไปด้วย
นอกจากนี้ จากภาวะผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางกลุ่มได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง โดยเลือกใช้บริการโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าแทนการสร้างโรงงานหรือคลังสินค้าขนาดใหญ่ของตนเอง เพื่อควบคุมเงินลงทุนเริ่มแรก และรักษาความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่เช่าของ FTREIT เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยใน 9 เดือนแรกของปีงบการเงิน 69 (ต.ค.68 – มิ.ย.69) สามารถสร้างรายได้รวม 3,372.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.9 ล้านบาท หรือ 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทำให้ บริษัท มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,293.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.4 ล้านบาท หรือ 8.9% ขณะที่ไตรมาส 3 ของปีงบการเงิน 69 (เม.ย.– มิ.ย.69) มีรายได้รวม 1,122.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.1 ล้านบาท หรือ 4.8% กำไรจากการลงทุนสุทธิ 759.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.6 ล้านบาท หรือ 5.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาส 3/69 ที่ 0.1955 บาทต่อหน่วยทรัสต์ กำหนดจ่ายในวันที่ 4 ก.ย.69 เมื่อรวม 3 ไตรมาส ประกาศจ่ายเงินปันผลรวม 0.5850 บาทต่อหน่วยทรัสต์
“ เราสามารถสร้างอัตราการเช่าเฉลี่ยได้ในระดับสูงที่ 92.5% เติบโต 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกองทรัสต์มีแผนที่จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ในมูลค่าไม่เกิน 2,784.40 ล้านบาท ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของไทย โดยจะมีการจัดประชุมเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 26 ส.ค.69”