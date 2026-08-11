“แสนสิริ”ประกาศร่วมทุน“โนมุระ” ลุยลักซ์ชัวร์รี่ผุดเดอะ โมนูเมนต์ สาทร" 4,500 ล.

แสนสิริ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โนมุระ อสังหาฯญี่ปุ่น เปิดตัว “THE MONUMENT SATHON” โครงการร่วมทุนมูลค่า 4,500 ล้านบาท คอนโดลักซ์ชัวรีระดับ Legacy แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางซอยสาทร 10 บนทำเล Prime CBD ตอกย้ำความแข็งแกร่งผู้นำตลาดคอนโดลักซ์ชัวรี
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ครั้งสำคัญกับ บริษัท โนมุระ เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของญี่ปุ่น เปิดตัวโครงการ “THE MONUMENT SATHON”(เดอะ โมนูเมนต์ สาทร) คอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรีโครงการร่วมทุนมูลค่า4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรีระดับ Legacy แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางซอยสาทร 10 บนทำเลPrimeCBD โดย แสนสิริถือหุ้น 55% และ โนมุระ45%
“ความร่วมมือครั้งแรกกับบริษัท โนมุระ เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) เป็นก้าวสำคัญของการผสานวิสัยทัศน์ยกระดับจุดแข็ง ศักยภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสององค์กรในการร่วมพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรีภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้นำระดับแถวหน้าด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับ ลักซ์ชัวรีของแสนสิริ ผสานกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงการอสังหาฯของโนมุระ เพื่อให้ THE MONUMENT SATHON เป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ลูกค้าระดับ HNWIs ทั้งกลุ่มเรียลดีมานด์ที่อยู่อาศัยจริงและลงทุนในระยะยาว ส่งต่อคุณค่าทั้งในวันนี้และอนาคต”
นายยะสุฮิโระ ฮิราโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนมุระ เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “บริษัทฯ เชื่อมั่นศักยภาพของแสนสิริ ในฐานะผู้นำธุรกิจอสังหาฯ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ด้วยความแข็งแกร่ง ในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาโครงการจากความเข้าใจกลุ่มลูกค้าระดับ HNWIs อย่างลึกซึ้ง THE MONUMENT SATHON เป็นหนึ่งในโครงการร่วมพัฒนาในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมืองที่สุด และมีระดับราคาสูงที่สุดที่โนมุระเคยร่วมพัฒนามา
"เราจะนำประสบการณ์ที่สั่งสมจากการพัฒนาโครงการในประเทศไทยตลอดเกือบ 10 ปี รวมถึงแนวทาง KAIZEN* (ไคเซ็น) ที่มุ่งคุณภาพในทุกขั้นตอน มาร่วมยกระดับมาตรฐานโครงการและขยายขอบเขตธุรกิจร่วมกับแสนสิริ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดอสังหาฯไทย”
สำหรับ โครงการ THE MONUMENT SATHON เป็นคอนโดลักซ์ชัวรี และ Pets Welcome จากแสนสิริ เปิดราคาเริ่มต้น 9.9 – 150 ล้านบาท ในทำเลที่หายากที่สุดใจกลางสาทร ภายใต้การกลับมาของแบรนด์คอนโดฯระดับ Legacy ในรอบ 10 ปี จำนวน 185 ยูนิต สูง 29 ชั้น ประกอบด้วย 1 ห้องนอน ขนาด 39 ตร.ม. ไปจนถึง ห้อง เพนต์เฮาส์ขนาดใหญ่ เอ็กซ์คลูซีฟเพียง 2 ยูนิต ขนาด 240-303 ตร.ม. พร้อมที่จอดรถแบบ Conventional Parking กว่า 100% พื้นที่สีเขียวเกือบ 1 ไร่ และพื้นที่ส่วนกลางที่ครอบคลุมการพักผ่อน สุขภาพ การทำงาน ครอบครัว เด็ก และสัตว์เลี้ยง ตั้งอยู่บน Prime CBD Location ในซอยสาทร 10 ย่านศูนย์กลางธุรกิจและการเงิน เชื่อมต่อทุกการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย
สำหรับภาพรวมของย่านสาทร ปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในทำเล CBD ที่มีอุปทานใหม่จำกัดและมีความเฉพาะตัวสูง ขณะที่ผู้ซื้อกลุ่ม HNWIs ให้ความสำคัญกับโครงการระดับลักชัวรีที่มีความแตกต่างชัดเจนทั้งด้านโลเคชันหายาก ดีไซน์ และประสบการณ์การอยู่อาศัย สะท้อนความแข็งแรงของทำเลศูนย์กลางธุรกิจและศักยภาพในการรักษามูลค่าระยะยาว THE MONUMENT SATHON สานต่อความสำเร็จจากการพัฒนา 2 โครงการในซีรีย์ส์ ที่ผ่านมาอย่างเดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ คอนโดระดับไอคอนิกใจกลางย่านทองหล่อ และเดอะโมนูเมนต์ สนามเป้า โครงการแรกของซีรีย์ที่ Sold Out ปิดการขายในระยะเวลาอันรวดเร็ว