KUN เตรียมขายหุ้นกู้ครั้งที่4 ดอกเบี้ย 7.4 % ปั้นLongevity รับเทรนด์สุขภาพ สร้างNew S-Curve

"วิลล่า คุณาลัย" เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 4/69 อายุ 2 ปี 3 เดือน เล็งเสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ชูอัตราดอกเบี้ยจูงใจสูงถึง 7.4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จ่อนำที่ดินทำเลศักยภาพสูงมาเป็นหลักประกันสูงถึง1.5 เท่า โดยกำหนดเปิดจองซื้อผ่าน 6 โบรกฯ ชั้นนำ ระหว่าง 20-21 และ 24 ส.ค.69 ด้าน CEO "คุณา เทวอักษร" ประกาศย้ำ KUN ฐานะการเงินแกร่ง พร้อมเตรียมเงินสดคืนหุ้นกู้ ชุดเดิม 100 ล้าน
นายคุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN กล่าวว่า เตรียมแผนเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/69 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 71 (ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน) ชนิดระบุชื่อ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อได้ในระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 24 ส.ค.69 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 6 แห่ง ได้แก่ บล.บลูเบลล์ , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ,บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.โกลเบล็ก และ บล.พาย
สำหรับ หุ้นกู้ วิลล่า คุณาลัย ครั้งที่ 4/69 มีอายุ 2 ปี 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ย 7.4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน หุ้นกู้ชุดนี้จึงเป็นรูปแบบ “มีหลักประกัน” คิดเป็น 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยหลักประกันส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่าแปลงจำหน่ายในโครงการ “นาวาร่า รังสิต” ซึ่งเป็นที่ดินที่พร้อมสำหรับการพัฒนาโครงการ สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่จับต้องได้และศักยภาพในการเติบโต
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมเงินสดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการ ชำระคืนหุ้นกู้ (KUN268A) จำนวน 100 ล้านบาท ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ส.ค.69 นี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งที่มีสภาพคล่องเพียงพอของบริษัทฯ
“ หากพิจารณาผลประกอบการครึ่งปีแรก69 สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงาน และฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ขายอสังหาฯ 278.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.58 % จากปีก่อน จากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวแนวราบระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะ 2 โครงการ Flagship "นาวาร่า พระราม 2 " และ "นาวาร่า รังสิต" กำไรขั้นต้น 66.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.23% (YoY) จาก Margin ที่สูงขึ้น ควบคู่การบริหารต้นทุนก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ที่ 10.62 ล้านบาท ขณะที่ภาระดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 67.31 % เหลือเพียง 2.20 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลงเหลือ 1,935.96 ล้านบาท ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 48.77 % เหลือเพียง 207.58 ล้านบาท และ D/E Ratio อยู่ที่ 2.32 เท่า ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง ที่พร้อมในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 4 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “วิลล่า คุณาลัย” กล่าวทิ้งท้ายว่า KUN ยังคงมีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งจากกลุ่ม Real Demand และพร้อมรุกสู่ธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนาโครงการ Longevity Living เพื่อสร้างระบบนิเวศสุขภาพ (Health Ecosystem) ที่ครบวงจรและยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมทุนกับพันธมิตรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหากดีลดังกล่าวแล้วเสร็จโครงการนี้จะป็น New S-Curve ใหม่ ที่เข้ามาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี70 ซึ่งแผนดังกล่าวสอดรับกับการเสนอขายหุ้นกู้ ในครั้งนี้ ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว