MADAMEรายได้กำไรโตจากยอดขายพุ่ง

มาดาม ไบโอไซเอนซ์ อวดผลงานไตรมาส 2 มีรายได้จากการขาย 432.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 141.82 ล้านบาท เติบโต 31.36% และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น ผลจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจมาดามหลุยส์เข้ามาเต็มไตรมาส ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 35.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลอจากการขายงออนไลน์เป็นหลัก การขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย และการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MADAME แจ่้งผลงานไตรมาส 2 ปี 2569 ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัทมีรายได้จากการขาย 432.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 141.82 ล้านบาท เติบโต 31.36% และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 28.60% เป็น 32.80% จากการรับรู้รายได้ของธุรกิจมาดามหลุยส์เข้ามาเต็มไตรมาส ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 35.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะได้แรงหนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจสกินแคร์และสุขภาพภายใต้แบรนด์มาดามหลุยส์ (Madame Louise) และการปรับโครงสร้างทุนที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสนี้
โดยธุรกิจมาดามหลุยส์มีรายได้ 118.03 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2569 เทียบกับ 51.68 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2568 และ 87.51 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2569 โดยมีกำไรขั้นต้น 94.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 79.66% และกำไรสุทธิ 33.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 28.36% ขณะที่รายได้รวมในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 205.55 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานดังกล่าวมาจากกลยุทธ์การตลาดที่ให้น้ำหนักกับช่องทางออนไลน์เป็นหลัก การขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย และการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งทั้งการเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิมและการเปิดตลาดใหม่ไปพร้อมกัน
สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขาย 810.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.96% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 56.35 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรสุทธิของงวดหกเดือนแรกปี 2568 ที่ 244.65 ล้านบาท มีรายได้อื่นราว 384.67 ล้านบาทรวมอยู่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินเคลมประกันอัคคีภัย หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งแรกของปี 2569 ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และบริษัทเชื่อว่าการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ “มาดามหลุยส์” จะเป็นฐานสำคัญของการเติบโตในระยะถัดไป ทั้งจากฐานลูกค้าที่ขยายตัว เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขึ้น การทำการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสกินแคร์และสุขภาพยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของกลุ่มบริษัทต่อไป
สำหรับปี 2568 บริษัทได้ตัดขายธุรกิจผลไม้อบแห้งที่มีผลขาดทุน และหยุดดำเนินธุรกิจแพคเกจจิ้ง เพื่อมุ่งทรัพยากรไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและทำกำไรได้ดีกว่า โดยธุรกิจมาดามหลุยส์ได้เข้ามาทดแทนรายได้จากธุรกิจที่ตัดออกไป พร้อมกับช่วยยกระดับโครงสร้างกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทให้ดีขึ้น
โดยฐานะการเงิน บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 47.29 ล้านบาท หรือ 9.04% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 จากการชำระคืนหนี้สินและการชำระคืนเจ้าหนี้การค้า ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสนี้ลดลงเหลือ 4.13 ล้านบาท จาก 8.33 ล้านบาท และภายหลังการลดทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม บริษัทกลับมามีกำไรสะสม 152.54 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 849.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.99% จากสิ้นปี 2568