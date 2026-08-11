LH Bank สนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนวงเงิน 1,000 ล้านบาท แก่บริษัท GUNKUL

นายมาร์ค เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) วงเงิน 1,000 ล้านบาท แก่บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนบริการทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดย GUNKUL เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ LH Bank ที่พร้อมส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่ช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และมีโครงการพลังงานหมุนเวียนรวมกว่า 2,097 เมกะวัตต์ สะท้อนความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม การได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนจาก LH Bank ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่ง ด้านเงินทุนเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียวซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งสะท้อน ความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินที่มีต่อศักยภาพและแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ GUNKUL โดยบริษัทมีแผนนำเงินสินเชื่อดังกล่าวไปพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น 2,400 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจซึ่งสอดรับกับความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง