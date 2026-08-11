TQR คว้า 100 คะแนน จาก AGM Checklist ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) ผู้นำนายหน้าประกันภัยต่อครบวงจร ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ระดับ 5 เหรียญ) หรือ ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง (Excellent)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2566-2569) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (AGM Checklist) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากบริษัทที่เข้าร่วม 832 แห่ง สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) พร้อมให้ความสำคัญและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเปิดเผยข้อมูล อย่างครบถ้วน มีธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีคุณภาพ โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการยอมรับ และความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย