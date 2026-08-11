PTG รับ 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ปี 69

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) คว้า 100 คะแนนเต็ม (ระดับ 5 เหรียญ) หรือ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) อย่างยั่งยืน
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 8 ที่ PTG ได้รับคะแนนในระดับสูงสุดต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารงานภายใต้หลัก Corporate Governance ที่บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอด เพื่อยกระดับการบริหารองค์กรสู่มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ทั้งด้านผลประกอบการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
สำหรับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) มีเป้าหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสากล พร้อมส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประจำปี 2569 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนระดับ "ดีเลิศ" 100 คะแนนเต็ม มากถึง 355 บริษัท คิดเป็น 42.67% มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และ PTG เป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง