“บ้านมารวย” ดึง ดร.ธนัย ชรินทร์สาร จัด Exclusive Seminar

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายคุณภาพใต้แบรนด์ “บ้านมารวย” ยอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้าสานต่อแนวคิด Happy Community สร้างสังคมคุณภาพ จัดกิจกรรม Exclusive Seminar ในหัวข้อ “The Strategy Prism ทั้งชีวิตต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์” ณ โครงการ แฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร เพื่อมอบประสบการณ์มพิเศษและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในด้านธุรกิจ การทำงาน และการดำเนินชีวิต
ดร.นวณัฐ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป และบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด เปิดเผยว่า นโยบายของบริษัทคือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ โดยมองว่าการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าไม่ได้สิ้นสุดเพียงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แต่ยังรวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดี สังคมคุณภาพ และกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ด้วยนโยบายดังกล่าว บริษัท จึงจัดงาน Exclusive Seminar ในหัวข้อ “The Strategy Prism ทั้งชีวิตต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์” ณ โครงการ แฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนัย ชรินทร์สาร นักออกแบบกลยุทธ์ ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำ และผู้บรรยายรายการ Strategy Clinic ทาง The Standard Podcast มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านหัวข้อ “The Strategy Prism ทั้งชีวิตต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์” เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการนำแนวคิดเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านธุรกิจ การทำงาน และการดำเนินชีวิต ผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการตัดสินใจในชีวิตจริง
“การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสะท้อนนโยบายของ บ้านมารวย ในการสร้างHappy Community ผ่านการเชื่อมโยงผู้คน ความรู้ และประสบการณ์เข้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและเอ็กซ์คลูซีฟ” ดร.นวณัฐ กล่าว
โครงการแฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร เป็นหนึ่งในโครงการระดับพรีเมี่ยม ที่สะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยของบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านคุณภาพ ฟังก์ชันการอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และการสร้างสังคมคุณภาพ เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ซึ่ง บ้านมารวย ยอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่มากกว่าคำว่า “บ้าน” ภายใต้แนวคิด“เริ่มต้นชีวิตดี ๆ ที่บ้านมารวย” อย่างต่อเนื่อง