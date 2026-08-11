“เสนา พาร์ค แกรนด์ รามอินทรา 2” คว้า Sustainable Property Award

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Living Leader) จากโครงการ “เสนา พาร์ค แกรนด์ รามอินทรา 2” คว้ารางวัล Sustainable Property Award ระดับ 3 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ภายใต้โครงการ KKP SHAPING TOMORROW ประจำปี 2569 จัดโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
จากความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยคาร์บอนต่อพื้นที่ พร้อมผ่านเกณฑ์ Specialized Award ครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน คุณภาพอากาศภายในอาคาร การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การคัดแยกและรีไซเคิลขยะ รวมถึงนวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจากนายวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Real Estate Lending Head ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนความสำเร็จของ SENA ในการพัฒนาโครงการที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงการอยู่อาศัย พร้อมสร้างที่อยู่อาศัยที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนการใช้ชีวิต และทำให้ลูกบ้านสามารถใช้ชีวิตแบบ Low Carbon ได้ง่ายขึ้นในทุกวัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero 2050
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนว่าแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คาร์บอนต่ำของ SENA สามารถสร้างผลลัพธ์และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงการอยู่อาศัยภายในโครงการ พร้อมช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนการใช้ชีวิต และส่งเสริมให้ลูกบ้านสามารถใช้ชีวิตแบบ Low Carbon ได้ง่ายขึ้นในทุกวัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero 2050 ขณะเดียวกัน โครงการ KKP SHAPING TOMORROW ซึ่งมุ่งสนับสนุนลูกค้าให้เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนผ่านแนวคิด Financial Transition ยังได้รับรางวัล Best Innovative Product Award จากธนาคารแห่งประเทศไทย ยิ่งตอกย้ำถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของรางวัล รวมถึงความสำเร็จของ SENA ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีต่อทั้งผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
SENA เป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวที่ติดตั้งระบบโซลาร์ให้แก่ลูกค้าบ้านทุกหลัง พร้อมบุกเบิกบ้านโซลาร์พร้อมระบบแบตเตอรี่ สะท้อนความตั้งใจในการส่งมอบนวัตกรรมบ้านพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวที่ใส่ใจทั้งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถก้าวสู่การอยู่อาศัยในบ้านพลังงานเป็นศูนย์ได้จริง
โครงการ “เสนา พาร์ค แกรนด์ รามอินทรา 2” (SENA PARK GRAND RAMINDRA 2) บ้านระดับพรีเมียมภายใต้แนวคิด “Live Green, Stay Grand” จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานใหม่ของแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ (Zero Energy House) จาก SENA โดยบ้านทุกหลังติดตั้ง Solar Cell ขนาด 7 kW พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนคุณภาพสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 85% และรองรับการใช้พลังงานสะอาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง* ช่วยลดภาระค่าไฟ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ พร้อมรองรับการติดตั้ง EV Charger ในบ้านทุกหลังอีกด้วย