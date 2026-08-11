เบเยอร์ ผนึก BDMS ส่งต่อ “พื้นที่ที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

บริษัท เบเยอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสังคมในวาระครบรอบ 65 ปี ตอกย้ำแนวคิด Eco-Wellness Innovation นวัตกรรมสีรักษ์โลก นำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมสีที่คำนึงถึงสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนการปรับปรุง อาคารบ้านพักครู โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือกับ กลุ่ม BDMS เพื่อสร้างพื้นที่พักอาศัยที่น่าอยู่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวคิดของเบเยอร์ที่เชื่อว่า “พื้นที่ที่ดี คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยนำศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สีและนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยมาช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมของบ้านพักครู ให้มีความเหมาะสมต่อการพักผ่อนและการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อพลังให้แก่ “ครู” ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอนาคตของเยาวชนไทย
ในโอกาสนี้ คุณมณฑล กมลรัตน์ Project Sales Senior Section Manager และ คุณกิตติทัศน์ มงคลกุลทรัพย์ Senior Key Account Executive บริษัท เบเยอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารบ้านพักครู เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 พร้อมด้วย คุณอาทิตย์ สิงห์เทศ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาวุโส ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกลุ่มสุขมาก และ ดร.ทอภัค ด่านกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเดื่อ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงอาคารให้มีความสวยงามและน่าอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนแนวทางการนำ นวัตกรรมสีมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่เบเยอร์ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Eco-Wellness Innovation ที่มองว่านวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยควรตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
ตลอดระยะเวลา 65 ปีของเบเยอร์ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาจากผู้ผลิตสีคุณภาพ สู่การเป็นองค์กรที่ใช้นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น พร้อมนำองค์ความรู้และศักยภาพขององค์กรกลับคืนสู่สังคม ผ่านโครงการที่ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในหลากหลายมิติ
โครงการปรับปรุงบ้านพักครู โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวของการส่งต่อแนวคิด “พื้นที่ที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” จากพื้นที่อยู่อาศัยของครู สู่พลังในการสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเยาวชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
เบเยอร์ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Eco-Wellness Innovation ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และสานต่อปณิธาน “Paint Beger, Paint the World GREEN” เพื่อร่วมสร้างโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน