BIZ เปิดงบไตรมาสโต 87% ลุยส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง

"บิสซิเนสอะไลเม้นท์ "โชว์ผลงานไตรมาส 2 กำไร 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน จากการส่งมอบงานเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง และอุปกรณ์การแพทย์ ฟากซีอีโอ "สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์" ระบุ เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ BIZGENES เจาะตลาดตรวจ DNA เฉพาะบุคคล ลุยขยายฐานการให้บริการรับเทรนด์คนรักสุขภาพ สนับสนุนการเติบโตระยะยาว
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 85.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.75% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 45.37 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 542.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.51% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่ 418.94 ล้านบาท
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังปี 2569 มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยบริษัทฯ เดินหน้าทยอยส่งมอบเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามแผนงาน พร้อมกับทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ทั้งยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมพิจารณาเข้าร่วมประมูลงานใหม่ และเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการในอนาคต
ขณะที่ บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายธุรกิจ BIZGENES แพลตฟอร์มให้บริการตรวจวิเคราะห์ DNA เฉพาะบุคคล เพื่อสนับสนุนการวางแผนดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดและขยายช่องทางการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงพยาบาล คลินิก บุคลากรทางการแพทย์ (B2B) และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (B2C)
ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยส่งมอบงานในมือ (Backlog) ประกอบกับรายได้จากงานให้บริการบำรุงรักษาหลังการขาย (Maintenance Agreement: MA) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งของรายได้จากธุรกิจหลัก
“บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ BIZGENES ให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม Healthcare ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลมากขึ้น บริษัทฯ จึงจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว” นายสมพงษ์ กล่าว