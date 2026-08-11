ผู้ถือหุ้นใหญ่ DPAINT ใช้สิทธิ RO ครบเต็มจำนวน

"สีเดลต้า "สร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นรายย่อย หลัง “สิดาพัณณ์ สมบัติธีระ” ผู้ถือหุ้นใหญ่ แสดงเจตจำนงผ่านหนังสือ LOI ยืนยันพร้อมใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบทั้งจำนวน และพร้อมจองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือเกินกว่าสิทธิ ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและแผนการเติบโตของบริษัท ขณะที่ DPAINT เดินหน้าเพิ่มทุน RO ไม่เกิน 1,840 ล้านหุ้น ราคา 0.20 บาทต่อหุ้น ระดมทุนสูงสุด 368 ล้านบาท รองรับการลงทุน The City Phuket มูลค่า 359.43 ล้านบาท พร้อมมีแหล่งเงินทุนสำรองจากกระแสเงินสดภายในกิจการและทางเลือกด้านเงินทุนอื่น เพื่อให้โครงการเดินหน้าตามแผนโดยไม่กระทบธุรกิจหลัก
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นครั้งสำคัญ หลัง "สิดาพัณณ์ สมบัติธีระ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แสดงเจตจำนงผ่านหนังสือแสดงเจตจำนง หรือ Letter of Intent (LOI) ยืนยันความพร้อมที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนครบทั้งจำนวน และยังมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเกินกว่าสิทธิอีกด้วย สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของ DPAINT และแผนการขยายธุรกิจที่บริษัทกำลังเดินหน้าเพื่อสร้างแหล่งรายได้และกำไรใหม่ในอนาคต
การแสดงเจตจำนงดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะในประเด็นความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการลงทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้เพียงยืนยันการรักษาสิทธิเดิมของตนเอง แต่ยังแสดงความประสงค์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิด้วย ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อแผนธุรกิจและทิศทางการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DPAINT กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของบริษัท และเพิ่มความพร้อมในการเดินหน้าตามแผนธุรกิจ โดยบริษัทมุ่งนำเงินทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ การขยายธุรกิจใหม่ และการสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
สำหรับการเพิ่มทุน DPAINT เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Rights Offering (RO) จำนวนไม่เกิน 1,840 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 8 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนสูงสุด 368 ล้านบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้ว หุ้นดังกล่าวจะถูกนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิต่อไป
ขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเดินหน้าโครงการตามแผน บริษัทได้วางแผนรองรับด้านเงินทุนไว้อย่างรอบคอบ โดยนอกจากเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุน RO แล้ว หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวน บริษัทจะพิจารณาใช้กระแสเงินสดภายในกิจการจากการจำหน่ายที่ดินบริเวณถนนสุวินทวงศ์จำนวน 93.00 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จำกัด ที่ 92.75 ล้านบาท