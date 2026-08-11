TFG โกยรายรายได้รวมกว่า 1.8 หมื่นล. กำไรโต ปันผล 0.225 บ.

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โชว์ผลงานไตรมาส 2 มีรายได้รวม 18,601.84 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,474.46 ล้านบาท ขณะที่บอร์ดเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดอัตรา 0.225 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 24 สิงหาคม 2569 กำหนดจ่าย 10 ก.ย 2569 ฟากซีอีโอ “เพชร นันทวิสัย” ระบุ เดินหน้าขยาย “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” สู่ 875 สาขา พร้อมขยายธุรกิจในเวียดนามซึ่งเป็น Growth Engine สำคัญ มั่นใจดันรายได้ปี 2569 โต 10-15% ตามเป้า สร้างสถิติ All Time High ต่อเนื่อง
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2569 มีรายได้รวม 18,601.84 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 18.45% และมีกำไรสุทธิ 1,474.46 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,479.72 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3,521.55 ล้านบาท
ทั้งนี้ ร้านค้าปลีก “ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” (Retail Shop) มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีรายได้ในไตรมาส 2/2569 จำนวน 8,756.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.45% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนสาขาและรายได้ต่อวันต่อสาขาที่เพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสนี้มีสาขาจำนวน 748 สาขา เทียบสิ้นปี 2568 อยู่ที่ 615 สาขา
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนของปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569 และกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.225 บาท/หุ้น โดยกำหนดขึ้น XD วันที่ 24 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2569
สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2569 มีแนวโน้มสดใส บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายธุรกิจร้านค้าปลีก “Thai Foods Fresh Market” เพิ่มเป็น 875 สาขา จาก 615 สาขาในปีก่อน และ ณ ไตรมาส 2 ปี 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 748 สาขา เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงและเพิ่มสัดส่วนสินค้ามาร์จิ้นสูง ราคาไก่และสุกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าราคาไก่และสุกร ได้ผ่านช่วงต่ำสุดของปีนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้ว ควบคู่กับการขยายฐานการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
รวมถึงการเร่งขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งเป็น Growth Engine สำคัญ ผ่านการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ ขยายธุรกิจไก่ และเพิ่มฟาร์มสุกร คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 และเริ่มสนับสนุนรายได้และต้นทุนการผลิตตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ปี 2569 เติบโต 10-15% และมีโอกาสสร้างสถิติรายได้สูงสุดใหม่ (All Time High) ต่อเนื่อง