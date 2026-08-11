ATLASโชว์กำไร-รายได้พุ่ง

"แอตลาส เอ็นเนอยี" โชว์ผลงาน Q2 กำไรสุทธิ 59.1 ล้านบาท จากปีก่อน รายได้รวมแตะ 3,137.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8 % และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.0 % รับอานิสงส์ธุรกิจแอลพีจีเติบโตทุกเซ็กเมนต์ ฟากซีอีโอ “สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์” ระบุ ครึ่งปีหลังเดินหน้าขยายสถานีบริการ และร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม อัดแคมเปญการตลาดต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดธุรกิจภายใต้แนวคิด Energy Ecosystem มั่นใจผลักดันยอดขายทั้งปีเติบโตระดับ 12% และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดตามเป้าหมาย
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 59.1 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการอยู่ที่ 3,019.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,051.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.5 ล้านบาท หรือ 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5,744.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 132.4 ล้านบาท
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงาน มาจากการขยายตัวของธุรกิจ LPG ซึ่งยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจรับจ้างบริหารส่วนจำหน่ายน้ำมัน และธุรกิจสื่อโฆษณา รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 14.6 % จาก 14.4 % ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ รายได้และกำไรที่เติบโตอย่างโดดเด่นทั้งในไตรมาส 2/2569 และช่วงครึ่งปีแรก เป็นผลจากปริมาณจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ เดินหน้าขยายช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดสถานีบริการและร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ส่งผลให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ และผลักดันยอดขายให้เติบโตต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ธุรกิจ LPG ภาคยานยนต์ ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้ใช้รถยนต์ที่หันมาติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความคุ้มค่าด้านต้นทุนเชื้อเพลิง และความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ส่งผลให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคยานยนต์ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตเชิงรุก โดยมุ่งเพิ่มยอดจำหน่ายก๊าซ LPG ในทุกหน่วยธุรกิจ ผ่านการขยายเครือข่ายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะทยอยเปิดสถานีบริการใหม่อีกประมาณ 8 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากที่เปิดดำเนินการแล้ว 3 แห่ง รวมถึงการขยายร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม 525 แห่ง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าจัดแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานผู้บริโภค กระตุ้นการใช้บริการในทุกช่องทาง และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมต่อยอดธุรกิจภายใต้แนวคิด Energy Ecosystem เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คงเป้าหมายการเติบโตของยอดขายรวมในปี 2569 ไว้ที่ 12% หรือคิดเป็นปริมาณจำหน่ายก๊าซประมาณ 450,000 ตัน ซึ่งจะผลักดันส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของ ATLAS พร้อมรักษาสถานะผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งการตลาด อันดับ 4 ของธุรกิจ LPG ในประเทศไทย และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต