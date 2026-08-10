เตือนผู้ถือหุันกู้ GRAND ร่วมประชุม13 ส.ค.นี้

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ “แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ” จำนวน 10 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.แจ้งว่า
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ GRAND254A GRAND257A GRAND257B GRAND259A GRAND259B GRAND25OB GRAND25DA GRAND264A GRAND267A และ GRAND271A ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น
(1) ผ่อนผันการผิดนัดชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(2) ผ่อนผันและยกเว้นการดําเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัด
(3) ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะบางรุ่น)
(4) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย
ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย