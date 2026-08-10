TEGH คว้ารางวัล “Prime Minister's Export Award 2026”

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ-ด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังพิธีเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ประเภทผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน (Best Green & Sustainable Exporter)
โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบ ในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2569 (Prime Minister's Export Award 2026) จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของ TEGH ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกสินค้ายางธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดโลก ควบคู่กับการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าคาร์บอนต่ำ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้