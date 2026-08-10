“แกรนด์ ยูนิตี้” เปิดดีลยูนิตสุดท้าย “เซียล่า เจริญนคร”เริ่ม 2.69 ล.

แกรนด์ ยูนิตี้ ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษรองรับดีมานด์ความต้องการที่อยู่อาศัยในย่านคลองสาน กับโครงการ เซียล่า เจริญนคร (CIELA Charoen Nakhon) คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์พร้อมอยู่ บนถนนสมเด็จเจ้าพระยา ติดตลาดท่าดินแดง ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สายสีทอง สถานีคลองสาน เพียง 500 เมตร ใกล้โรงพยาบาลตากสิน และแหล่งช้อปปิ้งระดับโลก ICONSIAM พร้อมรับดีลสุดคุ้มมากมาย ในราคาพิเศษเริ่ม 2.69 ล้านบาท
นายกำพล ปุญโสณี ประธานบริหาร บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY กล่าวว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม ยังคงมีดีมานด์จากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก โดยหนึ่งในทำเลที่ได้รับความนิยมคือ ฝั่งเจริญนคร-คลองสาน ซึ่งถือเป็นทำเลธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส ศูนย์การค้า พื้นที่ไลฟ์สไตล์ รวมถึงการเติบโตของแหล่งงาน และความพร้อมของสาธารณูปการต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล และสถานศึกษาชั้นนำ จึงทำให้ย่านนี้กลายเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในระยะยาว
“แกรนด์ ยูนิตี้ จึงเดินหน้าจัดแคมเปญพิเศษเพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านคลองสานสามารถเป็นเจ้าของคอนโดพร้อมอยู่ได้ง่ายขึ้น ด้วยข้อเสนอพิเศษกับโครงการ “เซียล่า เจริญนคร” คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพที่ผสานเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตสมัยใหม่และกลิ่นอายวัฒนธรรมฝั่งธนบุรีไว้ได้อย่างลงตัว ติดตลาดท่าดินแดง เชื่อมต่อทุกการเดินทาง เพียง 15 นาทีถึงสาทร โดดเด่นด้วยความเป็นส่วนตัวเพียง 105 ยูนิต ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สายสีทอง สถานีคลองสาน เพียง 500 เมตร ทั้งยังใกล้โรงพยาบาลตากสิน และ ICONSIAM มาพร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้มมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฟรี เฟอร์นิเจอร์ครบ, ฟรี แอร์และผ้าม่าน, ฟรี ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอนฯ* พิเศษสุด สำหรับ 1 ห้องนอนใหญ่ ครัวปิด ขนาด 30.5 ตารางเมตร ในราคาเริ่มต้น 2.69 ล้านบาท*
ทั้งนี้ โครงการ เซียล่า เจริญนคร เป็นคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์พร้อมอยู่ สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร บนพื้นที่โครงการ 1-0-15.4 ไร่ มีห้องพักอาศัยรวม 105 ยูนิต พัฒนาภายใต้แนวคิด “ผสานความต่าง สู่ความลงตัว” โครงการตั้งอยู่บนถนนสมเด็จเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ผสมผสานระหว่างการพักผ่อนและการใช้ชีวิตได้ลงตัวอย่างแท้จริง สามารถเดินทางเข้าสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ทั้งสาทรและสีลมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้า และเรือ มาพร้อมส่วนกลางที่ครบครัน และมอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น Double Volume Lobby, สระว่ายน้ำระบบเกลือ, ฟิตเนส, Co-working Space, Smart Locker และสวนพักผ่อนชั้นดาดฟ้า (Rooftop Garden) ตอบโจทย์ชีวิตฝั่งธนฯ ที่สงบเป็นส่วนตัว และเติมเต็มการใช้ชีวิตด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันในทุกมิติ” นายกำพล กล่าว