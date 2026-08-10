A5 Design ลุยตลาด Human-Centric และ Well-being Design คว้างานมูลค่ารวม100ล.

A5 Design บริษัทในเครือ A5 กระแสตอบรับแรง หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี คว้างานออกแบบและก่อสร้างรวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท พร้อมรุกตลาด Human-Centric และ Well-being Design เต็มรูปแบบ ปักธง 3 เซ็กเมนต์ศักยภาพ Private Residence, Hospitality และ Resort ภายใต้แนวคิด “ยกระดับการใช้ชีวิตผ่านพื้นที่ Elevating Life Through Space” เตรียมขยายพอร์ตลูกค้านอกกลุ่ม A5 มุ่งสู่การเป็น Integrated Design & Build Partner โครงการระดับพรีเมียม
นายณัฐพล ผลเอนก Head of Business Unit บริษัท เอไฟว์ ดีไซน์ จำกัด หรือ A5 Design เปิดเผยว่า บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีของกลุ่ม A5 สู่ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร โดยมี Human-Centric Design เป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ เป้าหมาย และความต้องการของผู้ใช้งาน ก่อนนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นพื้นที่ที่ผสานทั้งความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิต โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Nature, Well-being และ Sustainability ตั้งแต่การวางผัง การเชื่อมต่อพื้นที่ Indoor-Outdoor การนำแสง ลม และธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่ม Energy Efficiency และสร้างคุณค่าในระยะยาว
แม้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี แต่ A5 Design มีงานที่ได้รับแล้วรวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท โดยครอบคลุมทั้งงานออกแบบสำหรับลูกค้าในโครงการของกลุ่ม A5 และงานก่อสร้างหลักในส่วน Resort และ Restaurant ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 50% และเริ่มทยอยรับรู้รายได้แล้ว ขณะเดียวกันบริษัทยังมี New Business Pipeline ที่อยู่ระหว่างเสนอราคาอีกกว่า 50 ล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่อบริการออกแบบและก่อสร้างแบบ End-to-End ที่สามารถเชื่อมต่อ Design Vision สู่การปฏิบัติงานได้จริงอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนเพิ่มพอร์ตงานในกลุ่ม Private Residence และ Hospitality ภายใต้แนวคิด “ยกระดับการใช้ชีวิตผ่านพื้นที่ Elevating Life Through Space” เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว
สำหรับทิศทางของตลาด A5 Design มองว่าผู้บริโภคและเจ้าของโครงการยุคใหม่กำลังให้ความสำคัญกับ Holistic Experience มากกว่าความสวยงามหรือความหรูหราเพียงอย่างเดียว โดยครอบคลุมทั้งความสบาย ความยืดหยุ่นในการใช้งาน ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับพื้นที่ ส่งผลให้ Well-being Design เข้ามามีบทบาทในฐานะ Strategic Differentiator ที่ช่วยยกระดับทั้งคุณภาพชีวิต มูลค่าโครงการ และ Brand Experience
ด้านกลุ่ม Private Residence บริษัทให้ความสำคัญกับการออกแบบจาก Life Pattern ของเจ้าของบ้าน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่สำหรับการใช้เวลาร่วมกัน และความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในอนาคต ขณะที่กลุ่ม Hospitality และ Resort มุ่งพัฒนา Guest Journey ควบคู่กับ Operational Efficiency โดยนำ Brand DNA ศักยภาพของทำเล และบริบททางธรรมชาติของแต่ละพื้นที่มาผสานเข้ากับการออกแบบ เพื่อสร้าง Destination Experience ที่มีเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้งาน
“A5 Design ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้ออกแบบ แต่เราวางตัวเป็น Strategic Partner ที่ทำงานร่วมกับลูกค้าตั้งแต่ Concept Development ไปจนถึง Final Delivery เพื่อให้ไอเดียที่ดีสามารถเกิดขึ้นจริงภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ความแข็งแกร่งของเรามาจากประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการระดับบนของกลุ่ม A5 อาทิ CINQ ROYAL The Eighteen Bangna KM.7, CINQUIÈME Krungthep Kreetha และ VANA Ratchapruek-Westville ซึ่งทำให้เราเข้าใจทั้งด้าน Design, Business และ Customer Experience อย่างลึกซึ้ง เราเชื่อว่าพื้นที่ที่ทรงพลังไม่ได้หยุดอยู่ที่ความสวยงาม แต่ต้องสามารถเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนรู้สึก ใช้ชีวิต และเชื่อมต่อกับสถานที่นั้นได้จริง” นายณัฐพล กล่าว
ปัจจุบัน A5 Design ให้บริการแบบ One-Stop Solution ตั้งแต่ Design Consultancy, Concept Development, Master Planning, Architecture และ Interior Design ไปจนถึง Renovation, Construction และ Quality Control ก่อนส่งมอบ โดยในอนาคตบริษัทมีแผนเสริมศักยภาพทีมงาน ขยายฐานลูกค้าทั้งในและนอกกลุ่ม A5 เพื่อต่อยอดสู่การเป็น Integrated Design & Build Partner ที่สามารถตอบโจทย์โครงการระดับพรีเมียมได้อย่างครบวงจร