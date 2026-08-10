SRIPANWA เสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนปิดดีลไถ่ถอนหุ้นกู้ 574.7ล.

รายทงานข่าวจากบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้ดูแล กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯโรงแรมศรีพันวา แจงชำระคืนหุ้นกู้มีประกัน รุ่น SPWRT268A ครบถ้วนเต็มจำนวน 574.7 ล้านบาท ตามกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ส.ค.69 สะท้อนการบริหารสภาพคล่อง มีวินัยทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
นางวิไล อินทกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ SRIPANWA กล่าวว่าการชำระคืนหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปตามแผนและครบถ้วนทุกประการ แม้ภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แต่กองทรัสต์ยังสามารถบริหารสภาพคล่องและเข้า ถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ
"SRIPANWA ให้ความสำคัญกับการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนมาโดยตลอด ผ่านการดำเนินงานภายใต้หลักวินัยทางการเงิน การบริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย การชำระคืนหุ้นกู้ครบตามกำหนดในครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษาพันธสัญญาที่มีต่อ ผู้ถือหุ้นกู้ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนกองทรัสต์มาโดยตลอด" นางวิไลกล่าว
ทั้งนี้ กองทรัสต์ SRIPANWA ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุน หากมีการเสนอขายหุ้นกู้ในอนาคต สำหรับทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 กองทรัสต์จะเดินหน้าสร้างกระแสเงินสดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ประจำที่มั่นคงและสม่ำเสมอ พร้อมรักษาสมดุลของโครงสร้างรายได้ในระยะยาว
นางวิไลกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทรัสต์เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบวินัยทางการเงิน ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกองทรัสต์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้