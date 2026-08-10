SC เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับมาตรฐานการขายอสังหาฯ Luxury

SC ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ที่อยู่อาศัยพรีเมียม เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ในการนำเสนออสังหาฯระดับลักชัวรี จัดงาน “Road to Copenhagen” ดึงพาร์ทเนอร์อัปเดตข้อมูลคฤหาสน์-คอนโดหรูภายใต้ SC Luxury Collection และ SCOPE Collection พร้อมเปิดมุมมองด้าน Luxury Living, Design, Lifestyle และพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม High-end ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม เล็งยกทัพพาพันธมิตรสัมผัสงานดีไซน์ ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก
นางสาวพิชชากร มีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานเครือข่ายและลูกค้าต่างประเทศ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านผลิตภัณฑ์หรือทำเล แต่ต้องสามารถนำเสนอคุณค่าของการอยู่อาศัยผ่านความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ ปรัชญาการออกแบบ และ Insight ของลูกค้าระดับ High-end ล่าสุด บริษัทจึงได้จัดงาน Road to Copenhagen ดึงพาร์ทเนอร์กว่า 250 คน จากหลากหลายสัญชาติทั้งไทย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และยุโรป ร่วมอัปเดตข้อมูลโครงการภายใต้ SC Luxury Collection และ SCOPE Collection กลุ่มโครงการระดับ High-end พร้อมทั้งอัปเดตมุมมองและ Insight ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและงานดีไซน์ ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม
“ที่ผ่านมา SC มียอดขายจากพาร์ทเนอร์ในกลุ่ม SC Luxury Collection และ SCOPE Collection คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 50% เมื่อเทียบกับโครงการลักชัวรีทั่วไป ที่มีสัดส่วนยอดขายจากพาร์ทเนอร์ประมาณ 30% ทั้งหมดสะท้อนว่าพาร์ทเนอร์ถือเป็นพันธมิตรที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก ต่อการถ่ายทอดข้อมูลไปยังลูกค้าศักยภาพสูง เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พันธมิตรของเรา เพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเสนอ Luxury Living สู่ผู้ซื้อไปอีกขั้น” นางสาวพิชชากร กล่าว
ภายในงาน “Road to Copenhagen” ได้จัด Business Update เพื่ออัปเดตข้อมูล SC Luxury Collection และ SCOPE Collection พร้อมสื่อสารทิศทางธุรกิจและแคมเปญส่งเสริมการขายในช่วงครึ่งปีหลังให้แก่พาร์ทเนอร์รวมถึงจัดเวทีเสวนาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการ Luxury Industry ได้แก่ คุณวีกฤษฏิ์ พลาฤทธิ์ CEO บริษัท NORSE Republics, คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี Designer & Home Stylist of SONLE Residences & 95E1 และคุณจิรเมศร์ สุริวงศ์วรากุล General Manager - Retail Operation Luxury Brands (Brunello Cucinelli, Giorgio Armani, Orlebar Brown) จาก G3 (TH) Co., Ltd. เพื่อร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการออกแบบ ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ลูกค้ากลุ่ม Luxury
นางสาวพิชชากร กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน Road to Copenhagen ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมสู่การพาพาร์ทเนอร์ร่วมเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมืองที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งใน Design Capitals ของโลก และเป็นต้นกำเนิดของแนวคิด Scandinavian Design ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา SC Luxury Collection และ SCOPE Collection ที่ให้ความสำคัญกับ Human-Centered Design และการสร้างคุณภาพชีวิตที่มีความหมาย
“เราต้องการสร้าง Learning Journey ที่เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ได้สัมผัสต้นกำเนิดของแนวคิดด้านการออกแบบ เรียนรู้ผ่านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม งาน Craftsmanship และวิถีชีวิตของเมืองระดับโลก เพื่อนำประสบการณ์และแรงบันดาลใจกลับมาต่อยอดในการนำเสนอคุณค่าของ SC Luxury Collection และ SCOPE Collection ผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งและสร้างความแตกต่างในตลาด Luxury Real Estate ต่อไป” นางสาวพิชชากร กล่าว
สำหรับ SC Luxury Collection และ SCOPE Collection เป็นกลุ่มโครงการที่สะท้อนตัวตนด้านคุณภาพ การออกแบบ และประสบการณ์การอยู่อาศัยระดับสูงของ SC โดยปัจจุบัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขายทั้งสิ้น 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 23,000 ล้านบาท ได้แก่ ซันเล เรสซิเดนเซส (SONLE Residences), คอนนาเซอร์ พัฒนาการ (CONNOISSEUR Phatthanakan), ไนน์ตี้ไฟว์ อีสต์วัน (95E1), สติลล์ สุขุมวิท 20 (STILL Sukhumvit 20), สโคป หลังสวน (Scope Langsuan), และสโคป ทองหล่อ (Scope Thonglor)