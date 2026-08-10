SNNP งวดนี้กวาดรายได้1.3 พันล.กำไรโต จ่ายปันผล

"ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง " โชว์ผลงานไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 69.8 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมแตะ 1,332.0 ล้านบาท รับอานิสงส์ยอดขายแบรนด์หลัก "เจเล่-เบนโตะ" พุ่ง บอร์ดไฟเขียวอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น รับทรัพย์วันที่ 8 กันยายน 2569 นี้ ฟาก "วิโรจน์ วชิรเดชกุล" ระบุ ปักธงครึ่งปีหลังลุยพัฒนาสินค้าใหม่ อัดแคมเปญการตลาดขยายฐานผู้บริโภคสนับสนุนผลการดำเนินงานทั้งปีเติบโตแกร่ง
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 69.8 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,332.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.3 ล้านบาท หรือ 3.6% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 1,285.7 ล้านบาท
ปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มาจากความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ ตลอดจนการสร้างแบรนด์สินค้าหลักอย่าง "เจเล่" และ "เบนโตะ" ให้เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทำให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะฟื้นตัวและเติบโตได้แข็งแกร่งกว่าครึ่งปีแรก โดยบริษัทฯ จะเน้นการกระตุ้นยอดขายผ่านกลยุทธ์หลัก อาทิ การจัดแคมเปญการตลาดต่อยอดแบรนด์หลัก เช่น การทำงานร่วมกัน (Collaboration) กับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ Collaboration กับ “Bento x SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY” รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "Jele Chewy x Kamu Kamu" รวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่เติบโตอย่างโดดเด่นและเป็นกำลังหลักในการสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับกำลังซื้อในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา
"แม้ภาพรวมในครึ่งปีแรกบริษัทฯ จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ยังสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้ สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สำหรับครึ่งปีหลังที่เป็นช่วงไฮซีซัน เรามั่นใจว่าการปรับกลยุทธ์ควบคุมต้นทุนภายในและการรุกตลาดด้วยแคมเปญที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยผลักดันให้ผลประกอบการทั้งปีฟื้นตัวอย่างเต็มที่และเติบโตได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายเดิมที่วางไว้แน่นอน" นายวิโรจน์ กล่าว