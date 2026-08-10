วันแม่ปีนี้ เคทีซีชวนลงทุนสร้างโอกาส ส่งต่อ “วิธีคิด” มรดกที่มีค่าที่สุดให้ลูก

"ถ้าวันนี้มีเงินก้อนหนึ่ง คุณจะซื้ออะไรให้ลูก?"หลายคนอาจตอบว่า การศึกษาที่ดี โทรศัพท์เครื่องใหม่หรือคอร์ส เรียนพิเศษ แต่ในโลกที่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สามารถค้นหาข้อมูล เขียนรายงาน และตอบคำถามได้ภายในไม่กี่วินาที สิ่งที่พ่อแม่กำลังมองหา อาจไม่ใช่ความรู้เพิ่มเติม หากเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้ลูกคิดเป็น กล้าตัดสินใจ และค้นพบศักยภาพของตัวเอง
รายงาน Future of Jobs Report 2025 ของ World Economic Forum ระบุว่า ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดในอนาคต ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความยืดหยุ่น (Resilience) และภาวะผู้นำ (Leadership) ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่เกิดจากการลงมือทำและประสบการณ์ มากกว่าการเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว
แนวคิดนี้สะท้อนผ่านเรื่องราวของพรพิมล ปักเข็ม หรือ “คุณหญิง” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนิน เพนนี พาทิซเซอรี่ จำกัด ผู้ก่อตั้ง Pennii Premium Popcorn (ป๊อปคอร์นเพื่อสุขภาพเกรดพรีเมียม) พันธมิตรร้านค้าสมาชิก (Merchant Member) ของ "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่เริ่มต้นจากการสร้างธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น และต่อยอดประสบการณ์สู่การก่อตั้ง MATCH HOUSE Leadership Camp ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอภูมิใจไม่แพ้การเติบโตของแบรนด์ คือการได้เห็นลูกชาย “เพนนิน” นำบทเรียนจากการเติบโตในครอบครัวผู้ประกอบการ ไปสร้างคุณค่าในแบบของตัวเอง
เพนนิน ร่วมกับคุณแม่ สร้างพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้นำตัวจริง ผ่านการทำโปรเจกต์ การแก้โจทย์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นต่อโลกอนาคต อาทิ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำอีกหลายท่าน ที่พร้อมแบ่งปันทั้งความสำเร็จและบทเรียนจากประสบการณ์จริง อาทิ “เคทีซี” ที่นำประสบการณ์จากโลกธุรกิจมาถ่ายทอดให้กับเยาวชน ทั้งการคิดและตัดสินใจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง การเข้าใจผู้บริโภค การสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ ลูกค้า และพันธมิตร ซึ่งล้วนเป็นโจทย์ที่ผู้นำยุคใหม่ต้องเผชิญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมคิดที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน
สำหรับเพนนิน ลูกชายของพรพิมลเป้าหมายของ Leadership Camp ไม่ใช่การสร้างนักธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย แต่คือการสร้างคนที่กล้าคิด กล้าลอง กล้ารับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะในอนาคต คนที่ปรับตัวได้เร็ว อาจมีโอกาสมากกว่าคนที่รู้มากที่สุด
ปรากฏการณ์นี้ยังสะท้อนพฤติกรรมของผู้ปกครองยุคใหม่ ที่เริ่มมองการใช้จ่ายเพื่อการเรียนรู้ในมุมของ "การลงทุน" มากกว่าค่าใช้จ่าย หลายครอบครัวยอมลงทุนเพื่อให้ลูกได้พบกับประสบการณ์ที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต
เคทีซีเชื่อว่าการลงทุนเพื่ออนาคตของลูก ไม่ควรสะดุดและกลายเป็นอุปสรรคของโอกาสในการเรียนรู้ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครให้บุตรหลานเข้าร่วม MATCH HOUSE Leadership Camp และชำระค่าเข้าร่วมโครงการผ่านบัตรเครดิตเคทีซี เพื่อช่วยให้การวางแผนค่าใช้จ่ายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในฐานะพันธมิตรของ Pennii Premium Popcorn เคทีซีไม่ได้เพียงร่วมเติบโตกับร้านค้าสมาชิก แต่ยังยินดีสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่นำความสำเร็จจากธุรกิจมาต่อยอดเป็นคุณค่าให้กับสังคม เพราะเมื่อผู้ประกอบการเติบโตพร้อมกับการสร้างคน ประเทศก็เติบโตได้อย่างยั่งยืน
วันแม่ปีนี้ ดอกมะลิยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความรัก แต่บางครั้งของขวัญที่มีค่าที่สุด อาจเป็น "โอกาส" ที่พ่อแม่เลือกมอบให้ลูก โอกาสในการค้นพบตัวเอง กล้าคิด กล้าลอง และได้เรียนรู้จากผู้ที่เคยผ่านเส้นทางแห่งความสำเร็จมาก่อน เพราะเมื่อโลกเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวัน มรดกที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะส่งต่อ อาจไม่ใช่ทรัพย์สินหรือธุรกิจ หากเป็นวิธีคิด ประสบการณ์ และโอกาสที่จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิต