Coinkite ลอยแพเหยื่อ!! หลังสูญกว่า 130 ล้านดอลลาร์ ซ้ำรอยประวัติศาสตร์โลกคริปโต

"แฮ็กคริปโต" มันไม่ใช่ครั้งแรก และเชื่อเถอะว่ามันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย สำหรับปรากฏการณ์ "ของตาย" ที่ถูกยกให้เป็น "ของเทพ" ในจักรวาลสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วสุดท้ายก็พังครืนลงมาต่อหน้าต่อตานักลงทุนที่ศรัทธามันหมดหัวใจ
เรื่องของเรื่องคือ Coinkite บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเจ้าดังจากโตรอนโต แคนาดา ผู้อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ที่ถูกขนานนามว่า "ป้อมปราการที่ปลอดภัยที่สุด" สำหรับเก็บ Private Key แบบออฟไลน์ กำลังตกเป็นจำเลยสังคมคริปโตอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลังระบบซอฟต์แวร์ ถูกเจาะช่องโหว่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
130 ล้านดอลลาร์ กับความเงียบที่ดังกว่าคำตอบใดๆ
ตัวเลขความเสียหายเบื้องต้นถูกประเมินโดยบุคคลที่สามว่าสูงถึง 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4,600 ล้านบาท แต่แทนที่ Coinkite จะออกมาชี้แจง ร่ายแผนเยียวยา หรืออย่างน้อยก็แสดงความรับผิดชอบตาม "ธรรมาภิบาล" ต่อนักลงทุนที่กำลังนั่งกุมขมับกับเงินเก็บที่หายวับไปกับตา กลับเลือกที่จะ "เงียบ" โดยอ้างเหตุผลฟังไม่ขึ้นว่า "เราไม่เคยเก็บข้อมูลลูกค้า จึงบอกตัวเลขความเสียหายไม่ได้"
นี่คือประโยคคลาสสิกของวงการเทคที่ใช้ "ความเป็นส่วนตัว" มาบัง "ความรับผิดชอบ" ได้อย่างแนบเนียน
ที่ตลกร้ายยิ่งกว่าคือ ในขณะที่ปากบอกว่าปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า แต่เมื่อเกิดเหตุละเมิดขึ้นมาจริงๆ Coinkite กลับประกาศ "ระงับการลบข้อมูลอัตโนมัติ" เป็นการชั่วคราว โดยอ้างว่าเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย คำถามที่ดังก้องไปทั่ววงการคือ ตกลงพวกคุณกำลังเก็บข้อมูลอะไรอยู่ และกำลังปกป้องใครกันแน่ ระหว่างลูกค้าผู้เสียหาย หรือชื่อเสียงของตัวเอง
เรื่องนี้ เบน ไวสส์ แห่งบลูมเบิร์ก รายงานว่าบริษัทยังคงปฏิเสธที่จะยืนยันตัวเลขใดๆ ทั้งสิ้น ปัดภาระให้เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ภายนอกที่จะไปนั่งแกะรอยความเสียหายกันเอาเอง นี่คือวิธีการแก้ปัญหาของบริษัทระดับโลกที่ขายความปลอดภัยเป็นสินค้าหรือ??
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย กับบทเรียนที่ไม่เคยจำ
ถ้านักเทรดคิดว่านี่คือโศกนาฏกรรมครั้งแรกของวงการ....จงคิดใหม่
ย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โลกเพิ่งเผชิญกับการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตมาแล้ว เมื่อกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus จากเกาหลีเหนือ ใช้กลลวงแบบ "Social Engineering" หลอกพนักงานตลาดซื้อขาย Bybit ให้กดอนุมัติธุรกรรมที่ดูเหมือนการโอนย้ายภายในตามปกติ แต่หน้าจอที่พวกเขาเห็นคือภาพลวงตาที่ถูกปลอมแปลงไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์คือเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์ ถูกดูดออกจาก Cold Wallet ของ Bybit หายวับไปในพริบตา จากสิ่งที่ถูกเรียกว่า "กระเป๋าเย็น" ที่ใครๆ ก็เชื่อว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
หรือแม้แต่ Ledger ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเบอร์ต้นๆ ของโลก ก็ใช่ว่าจะไร้มลทิน พวกเขาเคยเผชิญวิกฤติศรัทธามาแล้วถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกปี 2563 ข้อมูลอีเมลลูกค้ากว่าหนึ่งล้านรายชื่อรั่วไหล ครั้งล่าสุดต้นปี 2569 นี้เอง บริษัทเพิ่งยอมรับว่าข้อมูลลูกค้าถูกเปิดเผยผ่านช่องโหว่ของพันธมิตรอีคอมเมิร์ซบุคคลที่สาม
เห็นแพทเทิร์นอะไรไหม? ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตพวกนี้ไม่เคยถูกเจาะที่ตัวชิปออฟไลน์หรอก แต่มันถูกเจาะที่ "จุดอ่อนรอบข้าง" ไม่ว่าจะเป็นระบบซอฟต์แวร์เสริม อีเมล เว็บไซต์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมันก็คือประตูหลังบ้านที่พวกเขาลืมล็อกนั่นเอง
ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ยิ่งตอกย้ำความโหดร้าย ปี 2568 คือปีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมคริปโต มูลค่าความเสียหายรวมทะลุ 3,000 ล้านดอลลาร์ แค่ครึ่งปีแรก! และกลุ่ม Lazarus กลุ่มเดียวก็โกยเงินไปกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี สมการคือยิ่งเทคโนโลยีสูงขึ้น ภัยคุกคามก็ยิ่งฉลาดขึ้นตามไปด้วย
Coinkite คือยอดภูเขาน้ำแข็ง
ขณะนี้หน่วยงานวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง Galaxy และ Chainalysis รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญอิสระ กำลังใช้ AI ขั้นสูงไล่ล่าร่องรอยการโจมตี และที่น่าตกใจคือผลการประเมินความปลอดภัยด้วยโมเดล AI ล่าสุด ค้นพบว่ามีข้อบกพร่องร้ายแรงอีกจำนวนมากซ่อนอยู่ในระบบซอฟต์แวร์ของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเจ้าอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
นั่นหมายความว่า เคสของ Coinkite ไม่ใช่ "ความซวย" ที่เกิดโดยบังเอิญ แต่มันคือ "ยอดภูเขาน้ำแข็ง" ของปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ในวันที่ไม่มีอะไรปลอดภัย นักลงทุนต้องทำอย่างไร
สำหรับนักลงทุนไทยและอาเซียนที่กำลังโดดเข้ามาในตลาดคริปโตอย่างคึกคัก นี่คือสัญญาณเตือนที่ไม่ต้องรอให้ไฟไหม้บ้านก่อนแล้วค่อยหาทางหนี เมื่อแม้แต่ Cold Wallet ที่ถูกโฆษณาว่าเป็น "Safe Haven" แห่งสุดท้ายยังถูกเจาะได้ แล้วอะไรคือที่ปลอดภัยจริงในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล
คำตอบคือ "ไม่มีอะไรปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์" อีกต่อไปแล้ว คุณต้องกระจายความเสี่ยงในการเก็บรักษาสินทรัพย์แบบไม่ไว้ใจใคร ไม่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับผู้ให้บริการรายเดียว อุปกรณ์ยี่ห้อเดียว หรือแม้แต่คำโฆษณาสวยหรูว่า "ปลอดภัยที่สุด"
ท้ายที่สุด รายงานวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ Coinkite สัญญาว่าจะเปิดเผยในภายหลัง จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าบริษัทจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงและกอบกู้ศรัทธาที่เสียไปกลับคืนมาได้หรือไม่ หรือจะเลือกเดินตามรอยเทคยักษ์ใหญ่ที่ "อยู่เงียบๆ...ให้เรื่องมันเงียบไปเอง"
ซึ่งเราทุกคนก็รู้ดีว่า ในโลกที่ข้อมูลวิ่งเร็วแค่เสี้ยววิ เรื่องแบบนี้มันไม่มีวันเงียบไปเอง เพราะเมื่อความเลวร้ายมันถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ในบล็อกเชนแล้ว มันจะคงอยู่ตลอดไป