คลังจ่อทบทวนภาษี EV นำเข้า ถ่างส่วนต่าง 30-50% กด Sentiment กลุ่มขายรถจีน

MGC ร่วง 20.41% หลังคลังจ่อชง ครม.ทบทวนภาษี EV นำเข้า ถ่างส่วนต่าง 30-50% กด Sentiment กลุ่มขายรถจีน โดยสมาคมชิ้นส่วนฯ เรียกร้องขอถ่างเป็น 30-50% ขณะที่ฝั่งผู้นำเข้าประเมินว่าถ้าปรับเป็น 32% ราคาขายปลีกอาจขึ้น 25-30% และขอเลื่อนบังคับใช้หลังปี 73
โดยเมื่อเวลา 14.23 น. MGC ร่วง 20.41% ลดลง 2.00 บาท มาที่ 7.80 บาท มูลค่าการซื้อขาย 355.09 ล้านบาท จากราคาเปิด 9.80 บาท ราคาสูงสุด 9.85 บาท และราคาต่ำสุด 7.65 บาท
บล.กรุงศรี ระบุว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งกรมสรรพสามิตทบทวนภาษี EV นำเข้าให้สูงขึ้น จ่อชง ครม. ภายในเดือน ก.ย. 69 ปัจจุบันช่องว่างภาษีอยู่ที่ 8% (ประกอบในประเทศ 2% vs นำเข้า 10%) โดยสมาคมชิ้นส่วนฯ เรียกร้องขอถ่างเป็น 30-50% ขณะที่ฝั่งผู้นำเข้าประเมินว่าถ้าปรับเป็น 32% ราคาขายปลีกอาจขึ้น 25-30% และขอเลื่อนบังคับใช้หลังปี 73
ทั้งนี้ เรายังคงให้น้ำหนักกลุ่มยานยนต์ Bearish ส่วนประเด็นการทบทวนภาษี EV นี้มองเป็นกลางต่อ sentiment กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยังไม่ใช่ earnings driver ใน 1-2 ปีนี้ ขณะที่มองเป็นลบต่อธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถ EV จากจีน เนื่องจาก รายละเอียดยังไม่ชัดเจน: ยังไม่มีอัตราภาษี เงื่อนไข local content และวันเริ่มใช้ที่ชัดเจน อยู่ระหว่างเสนอ ครม. แม้ค่ายจีนตัดสินใจลงทุนจริงเพื่อให้เข้าเงื่อนไขการประกอบในประเทศ การรับรู้รายได้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยจะเกิดเมื่อเข้าสู่ mass production เร็วสุดราวปี 71-72 แม้ข่าวการได้ออร์เดอร์อาจปรากฏก่อนหน้านั้น 1-2 ปี ข้อจำกัดจริงอยู่ที่ product mix: รถ EV ยังกระจุกในกลุ่ม Passenger car ขณะที่รายได้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยผูกกับกระบะและค่ายญี่ปุ่น
สำหรับรายตัว
- SAT (Reduce, TP 14.20) ชิ้นส่วน Pick-up EV ยังต่ำกว่า 3% ของรายได้ ทำให้ upside จาก EV transition ยังไม่มีนัยสำคัญ คงมุมมองเดิม
- STANLY (Neutral, TP 230) เป็นผู้เสียประโยชน์จากรถ EV จีนมากกว่าได้ประโยชน์ ไตรมาส 1/70 (เม.ย.-มิ.ย. 69) รายได้ -9% y-y ส่วนหนึ่งจากฮอนด้าลดคำสั่งซื้อ มาตรการช่วยชะลอแรงกดดันได้บ้าง แต่ไม่แปลงเป็นออร์เดอร์ใหม่ในระยะสั้น
- ส่วน MGC (non-coverage) อาจได้รับผลกระทบเชิงลบโดยตรง เนื่องจากเป็นตัวแทนจำหน่าย XPENG และ ZEEKR ซึ่งยังไม่มีฐานการผลิตในไทย คาดเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรง -17% ในวันนี้