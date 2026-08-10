ปิดตำนานสงครามอำนาจ SEC จับมือ CFTC ปลดล็อกกฎคริปโตสหรัฐฯ จับตาเม็ดเงินไหลเข้าตลาด

ก.ล.ต.สหรัฐฯ (SEC) และ CFTC ยอมวางดาบ ลงนามข้อตกลงประวัติศาสตร์ยุติสงครามแย่งชิงอำนาจกำกับดูแลคริปโตที่ยืดเยื้อมานานนับสิบปี ปลดล็อกกับดักกฎหมายที่เคยผลักดันบริษัทคริปโตหนีออกนอกประเทศ ปรับแผนเปิดประตูรับเม็ดเงินสถาบันระดับโลกกลับเข้าแผ่นดินอเมริกาแบบเต็มสูบ ท่ามกลางคำถามใหญ่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นการชิงเค้กคริปโตโลกของสหรัฐฯ รอบใหม่ หรือเป็นเพียงการซื้อเวลาทางการเมือง
วันพุธที่ผ่านมา ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นทางการ ปิดฉากความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่เคยทำให้ผู้ประกอบการคริปโตต้องเผชิญกับ "กับดักสองมาตรฐาน" มานานหลายปี
ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจคริปโตสหรัฐฯ ต้องสู้กับความสับสนวุ่นวายทางกฎหมาย เมื่อสองหน่วยงานตีความสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดเดียวกันไปคนละทิศคนละทาง บ้างว่าเป็นหลักทรัพย์ บ้างว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ผลลัพธ์คือการสอบสวนซ้ำซ้อน ต้นทุนดำเนินธุรกิจบานปลาย และท้ายที่สุดบริษัทจำนวนไม่น้อยเลือกยกธงขาวย้ายฐานหนีไปปักหลักในต่างแดน
พอล แอตคินส์ ประธาน SEC ยอมรับว่า สงครามแย่งชิงเขตอำนาจและกฎเกณฑ์ที่ขัดแย้งกันเองคือตัวการสำคัญที่ปิดกั้นนวัตกรรมของประเทศมาตลอดหลายสิบปี ข้อตกลงฉบับใหม่จึงถูกวางเป็นกุญแจกอบกู้ความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ กำหนดให้ทั้งสองหน่วยงานต้องหารือร่วมกันก่อนตั้งข้อหา วางกลยุทธ์คดี และควบคุมทิศทางการสื่อสารสาธารณะ สกัดการใช้อำนาจตามอำเภอใจที่เคยสร้างแผลลึกให้ตลาด
สัญญาณบวกนี้ไม่ได้ตกอยู่กับผู้ประกอบการรายเล็กเท่านั้น แต่ยิงตรงถึงใจกองทุนเฮดจ์ฟันด์และนักลงทุนสถาบันระดับโลกที่เคยผวาความเสี่ยงกฎระเบียบจนไม่กล้าเข้าตลาดสหรัฐฯ เต็มตัว การลดความซ้ำซ้อนด้านการจดทะเบียนสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจข้ามเขตอำนาจ อาจกลายเป็นแรงส่งให้กระแสเงินทุนอัจฉริยะไหลกลับเข้าสหรัฐฯ ระลอกใหญ่
ที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือจังหวะเวลา เพราะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นคู่ขนานกับการผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act ที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ไฟเขียวผ่านไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 แม้ตอนนี้ร่างกฎหมายจะยังติดหล่มอยู่ในชั้นวุฒิสภา เพราะข้อโต้แย้งเรื่องผลตอบแทนสเตเบิลคอยน์และการทำโทเคนไนเซชันที่ยังหาข้อสรุปไม่ลงตัว แต่หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านเมื่อใด กรอบความร่วมมือตาม MOU จะถูกยกระดับเป็นกฎหมายบังคับใช้ทันที นั่นหมายถึงการปักหมุดกติกาคริปโตสหรัฐฯ ที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายปี
สิ่งที่ตอกย้ำภาพความเป็นเอกภาพ เมื่อแอตคินส์จับมือกับ ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC ผู้บริหารทั้งคู่ล้วนมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแวดวงคริปโตมาก่อนเข้ารับตำแหน่ง ท่ามกลางคณะกรรมการทั้งสองฝั่งที่ครองเสียงข้างมากโดยกลุ่มผู้สนับสนุนแนวทางเดียวกัน สะท้อนการรวมศูนย์นโยบายที่เป็นมิตรต่อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การกำกับดูแลตลาดทุนสหรัฐฯ
คำถามที่ตลาดเอเชียและไทยต้องจับตาคือ เมื่อสหรัฐฯ ทลายกำแพงกฎระเบียบและเปิดสนามรับทุนสถาบันเต็มรูปแบบ ภูมิภาคอาเซียนรวมถึงไทยจะตั้งรับหรือปรับตัวอย่างไร เพราะทิศทางสภาพคล่องของระบบการเงินดิจิทัลทั่วโลกในระยะต่อไปอาจถูกกำหนดจากจุดนี้ ศึกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องภายในของสหรัฐฯ อีกต่อไป แต่คือแรงสั่นสะเทือนที่จะพลิกโฉมสมรภูมิคริปโตทั้งโลกในปี 2569 นี้