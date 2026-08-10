บล.บัวหลวง ถอดรหัสงบ บจ. Q2/69 สดใส กลุ่มหลักฟื้นตัว

นายพิริยพล คงวาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง บล.บัวหลวง กล่าวว่า กำไรสุทธิไตรมาส 2/69 สำหรับ 32% ของหุ้นใน BLS coverage ออกมาสูงกว่าตลาดคาด 5.6% โดยสัดส่วนของหุ้นที่กำไรออกมาสูงกว่าคาดเบื้องต้นอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ 48% เทียบ 59% ในไตรมาสก่อน และค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 37% ขณะที่ สัดส่วนของหุ้นที่กำไรออกมาต่ำกว่าคาดอยู่ที่ 16% เทียบ 9% ในไตรมาสก่อน
สำหรับกลุ่มที่กำไรดีกว่าตลาดคาด นำโดย SCC +41% กำไรดีกว่าคาดจากธุรกิจปิโตรเคมี, SCGP +20% หลังกำไรจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรและธุรกิจ Recycle ที่มากกว่าคาด หนุนจากอุปสงค์ฟื้น, KKP 18% หนุนจากรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ย, TU 10.9% หนุนจากอุปสงค์อาหารทะเลที่ปรับตัวดีขึ้น อัตรากำไรของสินค้าแบรนด์ตนเองที่ขยายตัว ขณะที่ กลุ่มที่กำไรต่ำกว่าตลาดคาด นำโดย DELTA -31% ได้รับผลกระทบจากปัญหาซัพพลายเชนมากกว่าการชะลอตัวของอุปสงค์
เจาะ 5 สัญญาณแรกจากฤดูงบ
1.กลุ่มวัฏจักรยังมีทิศทางกำไรแข็งแกร่ง YoY หนุนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น YoY ในเดือนก.ค. แต่อาจชะลอตัว QoQ จากไตรมาสก่อน ราคาน้ำมันเฉลี่ยเดือนก.ค.อยู่ที่ 83.7 ดอลลาร์/บาร์เรล (+18.1% YoY, -18.4% QoQ) ค่าการกลั่น GRM อยู่ที่ 25 ดอลลาร์/บาร์เรล (+482% YoY, +18% QoQ) และส่วนต่างปิโตรฯ HDPE ลดลงเหลือ 353 ดอลลาร์/ตัน (-0.5% YoY, -30% QoQ)
2.ยอดขายค้าปลีกสินค้า IT อย่าง COM7, ADVICE และกลุ่ม Small ticket-Lifestyle อย่าง MOSHI ยังเติบโตเด่นในเดือนก.ค. โดยตัวเลขยอดขายสาขาเดิม (SSSG) กลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึ้น 1% YoY ในเดือน ก.ค. จาก -1%YoY เดือนก่อน กลุ่มค้าปลีกสินค้า IT: ยอดขายรวมในเดือนก.ค. COM7 คาด +10% YoY, ADVICE +17% YoY กลุ่ม Small-ticket Lifestyle: SSSG ของ MOSHI คาด +9% YoY หนุนจากสินค้าใหม่ ส่วนหนึ่งจากกระแสของเล่นสกุชชี่ Squishy, และกลุ่มร้านสะดวกซื้อ: SSSG ของ CPALL คาด +1% YoY
3.การท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องในเดือนก.ค. โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนก.ค.อยู่ที่ 2.5 ล้านคน (-2.5% YoY) แต่จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 16% MoM ขณะที่รายได้ต่อห้องพักของโรงแรมในไทย (RevPAR) คาดคาดเติบโตทั้ง YoY และ MoM ในเดือนก.ค. สำหรับ ERW
4.คุณภาพสินทรัพย์ กลุ่มเช่าซื้อสินเชื่อทะเบียนรถยังทรงตัว NPL สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ยังลดลงใน ไตรมาส 2/69 ขณะที่ NPL สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทรงตัวสะท้อนคุณภาพสินทรัพย์ยังมีเสถียรภาพ
อุปสงค์ส่งออกอาหาร-อาหารสัตว์เลี้ยงยังแข็งแกร่งในเดือนก.ค. ยอดขายเดือนก.ค. ยังเติบโตต่อเนื่อง TU คาด +5-6% YoY และ ITC คาด +10% YoY
5.สำหรับกลยุทธ์เน้น COM7, ADVICE, MOSHI, CPALL, ERW, TU, ITC