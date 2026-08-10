สัญญาณอันตราย วิกฤตคริปโตปี '69 โปรเจกต์ล้มละลายเกิน 100 ใน 7 เดือน

7 เดือนแรกของปี 2569 วงการคริปโตเผชิญคลื่นล้มละลายรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี เมื่อโปรเจกต์ดิจิทัลกว่า 100 แห่งพร้อมใจกันปิดตัว ยื่นล้มละลาย หรือเงียบหายไปจากระบบราวกับไม่เคยมีตัวตน ยักษ์ใหญ่ที่เคยขึ้นทำเนียบระดับโลกอย่าง BitMEX BitMart Movement Labs และ Storj Labs ต่างล้มระเนระนาดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่แค่ข่าวร้ายรายวัน แต่คือสัญญาณเตือนภัยที่บอกว่าตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่ช่วงกวาดล้างครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตปี 2565
เบื้องหลังตัวเลขที่น่าตกใจนี้ ข้อมูลจาก RootData ยืนยันชัดว่าอัตราการล้มละลาย ปิดตัว ของโปรเจกต์ และแพล็ตฟอร์มคริปโตเร่งตัวขึ้นอย่างน่ากลัวในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา เมื่อบริษัทระดับหัวแถว 4 รายประกาศยุติกิจการภายในสัปดาห์เดียว ไม่ใช่แค่กระดานเทรดที่ล้มคว่ำ แต่ลามไปถึงผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล ตลาดซื้อขายศิลปะดิจิทัลหรือ NFT ไปจนถึงบล็อกเชนที่เคยถูกยกย่องว่าจะเป็นอนาคตของโลกการเงิน คำถามที่นักลงทุนทั่วโลกต้องถามตัวเองตอนนี้คือ ใครจะเป็นรายต่อไป
ที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือพฤติกรรมของเงินทุนที่กำลังเปลี่ยนทิศทางอย่างเงียบเชียบ นักลงทุนเทขายอัลท์คอยน์ในกลุ่มเลเยอร์ 2 อย่างหนัก ส่งผลให้ความผันผวนพุ่งสูงสุดในรอบหลายไตรมาส
ขณะที่เม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่บิทคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลือรอด
ข้อมูลบนบล็อกเชนชี้ว่ากลุ่มวาฬกำลังทยอยขายเหรียญเลเยอร์ 2 ออกจากพอร์ต ขณะที่นักลงทุนระยะยาวกลับเร่งสะสมบิทคอยน์อย่างเป็นระบบ นี่คือภาพสะท้อนของสมาร์ทมันนี่ที่ไม่เชื่อในกระแสฮือฮาอีกต่อไป แต่หันไปมองพื้นฐานที่จับต้องได้จริง
เบน ฟิสช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Espresso Systems ระบุตรงไปตรงมาว่าตลาดมีเครือข่ายเลเยอร์ 2 แบบอเนกประสงค์มากเกินความจำเป็นไปนานแล้ว การแข่งขันสร้างแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ใคร สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจึงไม่ใช่จุดจบของเลเยอร์ 2 แต่เป็นการคัดกรองหาผู้อยู่รอดตัวจริง สอดคล้องกับมุมมองของมาเร็ก โอลส์ซิวสกี ผู้ร่วมก่อตั้ง Celo ที่มองว่านี่คือหลักฐานว่าอุตสาหกรรมกำลังโตขึ้น เครือข่ายที่จะรอดคือเครือข่ายที่มีคนใช้งานจริง ไม่ใช่แค่มีคนพูดถึง
ยิ่งน่าตกใจเมื่อรายงานจากศูนย์ข้อมูล PYMNTS เปิดเผยว่า มีองค์กรธุรกิจเพียงร้อยละ 13 เท่านั้นที่ยอมรับสเตเบิลคอยน์เข้าสู่ระบบการเงิน และมีเพียงร้อยละ 5 ที่ใช้คริปโตประเภทอื่น ตัวเลขนี้ตอกย้ำความจริงที่เจ็บปวดว่า เม็ดเงินสถาบันขนาดใหญ่ยังไม่พร้อมเดินเข้าสู่ตลาดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นนี้
เจสส์ ฮูลเกรฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WalletConnect ยืนยันว่าการนำคริปโตไปใช้จริงในโลกธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ต้องมีทั้งระบบกระเป๋าเงิน การชำระบัญชี และสภาพคล่องรองรับครบวงจร กำแพงเหล่านี้เองที่กำลังกวาดล้างโปรเจกต์อ่อนแอออกจากสนาม
แต่ที่น่ากังวลมากที่สุดคือคำเตือนจาก นิก พัคคริน ผู้ก่อตั้ง Coin Bureau ที่ออกมาระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ตัวเลขร้อยกว่าโปรเจกต์ที่เห็นอาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น เพราะทุกข่าวปิดตัวที่ปรากฏต่อสาธารณะ อาจมีอีกนับสิบโปรเจกต์ที่ล้มหายไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีใครรับรู้ นี่คือคำเตือนที่นักลงทุนรายย่อยไม่ควรมองข้าม
ท่ามกลางแรงกดดันจากสภาพคล่องโลกที่ตึงตัวและกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นทุกวัน คำถามใหญ่ที่ตลาดคริปโตต้องเผชิญในปี 2569 จึงไม่ใช่เรื่องของกระแสความตื่นเต้นอีกต่อไป แต่คือความสามารถในการพิสูจน์ตัวเองว่าเทคโนโลยีนี้ใช้งานได้จริงในโลกการเงินดั้งเดิม นักลงทุนที่รอดจากพายุลูกนี้จะไม่ใช่คนที่วิ่งตามกระแส แต่คือคนที่มองทะลุไปถึงกระแสเงินสดและประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริงเบื้องหลังทุกเหรียญที่ถือครองอยู่