ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง SUEN ขาย IPO 196.24 ล้านหุ้น

ก.ล.ต. นับหนึ่งคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และนับหนึ่งไฟลิ่ง"ซุน คอร์ป " ขาย IPO จำนวน 196.24 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.82% คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านผู้บริหารเผยระบุระดมทุนเสริมแกร่ง นำเงินขยายธุรกิจ เสริมศักยภาพเติบโตในระยะยาว โดยมีบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ SUEN เป็นที่เรียบร้อย
โดย SUEN ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 196,240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.82 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทังหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครังนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรม: บริการ, หมวดธุรกิจ: พาณิชย์
SUEN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
นายวิเศษศักดิ์ ระเบียบพนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ SUEN กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท” ดําเนินธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อทางการค้า “We MAKE” และจําหน่ายสินค้าทั่วไปที่ใช้ภายในบ้าน ภายใต้ชื่อทางการค้า “Riki Riki” ,ธุรกิจผลิตและจําหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป ภายใต้ชื่อทางการค้า “SC” นอกจากนี้ ยังดําเนินธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจภายใต้การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจศูนย์จําหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าทัวไปที่ใช้ในบ้าน ดําเนินงานโดยบริษัท วี โฮม โซลูชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจศูนย์จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง ภายใต้ชื่อทางการค้า “We MAKE” และสินค้าทั่วไปที่ใช้ภายในบ้าน ภายใต้ชื่อทางการค้า “Riki Riki” ที่เน้นความสะดวกในการซื้อ เข้าถึงง่าย ราคามาตรฐาน และบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว โดยจําหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ในบ้านอื่นๆภายใต้ตราสินค้าของ บริษัทอื่น (Non-house Brand) และตราสินค้าสินค้าของกลุ่มบริษัท (House Brand)
2) ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป โดยมีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปซึ่งดําเนินงานโดยบริษัท เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัท วี โฮม โซลูชั่น จํากัด โดยบริษัท วี โฮม โซลูชั่น จํากัดเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ อาทิ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งงานภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมพื้นที่ในแถบภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดระยองและชลบุรี ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ส่งผลให้บริษัทมีการขยายสาขาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3) ธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ดําเนินงานโดยบริษัท ศิลาธารา จํากัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท มีการผลิตหินแกรนิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะการใช้งานเป็นวัสดุก่อสร้างเพื่อการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มบริษัท และการจําหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอกในธุรกิจผลิตและจําหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสําเร็จรูป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมสำหรับปี 2566 - ปี 2568 และงวด 3 เดือนแรกปี 2569 เท่ากับ 3,044.35 ล้านบาท 3,297.07 ล้านบาท 3,578.18 ล้านบาท และ 968.44 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 - ปี 2568 และงวด 3 เดือนแรกปี 2569 เท่ากับ 117.65 ล้านบาท 240.05 ล้านบาท 256.70 ล้านบาท และ 64.72 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.85 ร้อยละ 7.26 ร้อยละ 7.15 และร้อยละ 6.67 ตามลำดับ
สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้เงินลงทุนดังนี้ 1.ขยายสาขาของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง We MAKE จํานวน 3 สาขา 2.ขยายสาขาของธุรกิจจําหน่ายสินค้าทั่วไปที่ใช้ภายในบ้าน Riki Riki จํานวน 30 สาขา 3.ขยายสาขาของธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 4 สาขา 4.ขยายสาขาของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปจํานวน 2 สาขา 5.ขยายกําลังการผลิตของธุรกิจเหมืองแร่ และ6.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital)