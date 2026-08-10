ADB กำไรทะยาน 867% บอร์ดให้จ่ายปันผล -แจกวอร์แรนต์ 2:1

แอ็พพลาย ดีบี " ไตรมาส 2 กำไร 41.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.01 ล้านบาท หรือ 867% ผลดีจากความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก AI data center รถยนต์ไฟฟ้า การลงทุนของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นในการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า และการจัดตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดฯอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.03 บ./หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี อัตรา 2:1
นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด(มหาชน)หรือ ADB กล่าวว่า รายได้ในไตรมาสที่สองของปี 2569 อยู่ที่ 277.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับประโยชน์จากการใช้กำลังการผลิตที่ดีขึ้นอย่างมากและผลกำไรของบริษัทในเครือ ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่สองของบริษัทอยู่ที่ 41.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.01 ล้านบาท หรือ 867% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.057 บาท สำหรับครึ่งปีแรก บริษัทมีกำไรสุทธิ 58.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287%โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.081 บาท
ขณะเดียวกัน ผลประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทในเครืออย่าง บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด(ADBS) ที่ร่วมกับกลุ่มบริษัท AICA ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้น AICA ดำเนินธุรกิจในหลายสิบประเทศทั่วโลก และเมื่อผนวกรวมกับศักยภาพด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ADBS ทำให้กลุ่มธุรกิจนี้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว กำไรจาก ADBS ที่รับรู้กำไรตามสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 9.89 ล้านบาทในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 70% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สำหรับช่วงหกเดือนแรกของปี กำไรที่รับรู้จากการลงทุนใน ADBS รวม 19.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ADBS ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดย ADB จะได้รับ 12.74 ล้านบาท
นายหวัง วนาไพรสณฑ์กล่าวว่า การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นเกิดจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากอุตสาหกรรมพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ และผลประโยชน์จากการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท AICA บริษัทได้ปรับปรุงการใช้กำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการควบคุมต้นทุน ทำให้ ADB สามารถบรรลุผลประโยชน์จากขนาดการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เติบโตขึ้น
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 คณะกรรมการ ADB มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.03 บาทต่อหุ้น จากกำไรครึ่งปีแรก พร้อมกันนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุดิบของ ADB ในอนาคตจากอุตสาหกรรมพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่กำลังขยายตัว บริษัทฯ มีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า อัตราจัดสรรอยู่ที่ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.55 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี เงินที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคตจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล คือวันที่ 21 สิงหาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 4 กันยายน 2569 บริษัทมีแผนจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 กันยายน 2569 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ADB-W1) ในวันที่ 22 กันยายน 2569
สำหรับพัฒนาการในครึ่งหลังของปี 2569 บริษัทคาดว่าจะยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากครึ่งแรก และขยายสัดส่วนของเม็ดพลาสติกเกรดสายไฟและสายเคเบิลที่จำหน่ายผ่านช่องทางตลาดค้าปลีก เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตลาดที่อยู่อาศัย และโครงการปรับปรุงอาคาร ในขณะเดียวกัน บริษัทจะพัฒนาเม็ดพลาสติกคอมปาวด์คุณภาพสูงสำหรับฉนวนสายไฟและสายเคเบิล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นของ AI Data Center การอัพเกรดโครงข่ายไฟฟ้า (Smart Grid) และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉนวนคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจในเทรนด์สำคัญต่อไปของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงอัตรากำไรในระยะยาวของบริษัท
นอกจากนี้ ADBS ซึ่งร่วมทุนกับ AICA บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ยังประสบความสำเร็จในการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
สำหรับบริษัทย่อย ปัจจุบัน ADB Bio มีผลิตภัณฑ์หลักสองกลุ่ม ได้แก่ เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งสามารถขึ้นรูปด้วยการเป่าเป็นถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออกไปยังประเทศในยุโรป และแบรนด์ WiGGLE 3-in-1 Natural Cat Litter ผลิตภัณฑ์ทรายแมวธรรมชาติเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่รวมส่วนผสมจากแป้งธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ ทรายแมวเต้าหู้แท่งใยถั่วลันเตา เกล็ดเต้าหู้ และทรายแมวมันสำปะหลัง นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ด้วยคุณสมบัติในการจับตัวเป็นก้อนแน่น ช่วยดูดซับความชื้นและกักเก็บกลิ่นทำให้กระบะทรายแห้งตอบโจทย์คนรักแมว
ปัจจุบัน ADB มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำเพียง 0.56 ในขณะที่ยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังนั้น บริษัทจึงมีโอกาสที่จะแสวงหาธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูง และเร่งการเติบโตต่อไป ในขณะเดียวกัน บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว