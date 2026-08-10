Biz Bites :หุ้นนอกโลก Gulf Space Technology

งบไตรมาส 2/2569 เริ่มทยอยออกมาให้ตลาดได้ลุ้นกันคึกคัก บางบริษัทกำไรโตจนผู้ถือหุ้นยิ้ม บางบริษัทยิ้มอ่อน เจอรายการพิเศษกดงบจนหน้าหงาย ขณะที่บางแห่งแม้งบยังไม่สวย แต่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย
เริ่มกันที่หุ้นมหาชน OR กันก่อนเลย หลังเพิ่งฟื้นตัวแรงในปีก่อน งวดนี้ กาแฟขายดี แต่น้ำมันทำงบหนืดCafé Amazon ขายได้ถึง 116 ล้านแก้วทำสถิติสูงสุดในไตรมาสเดียว แต่ฝั่งน้ำมันเจอขาดทุนสต๊อกกดดันหนักพลิกขาดทุนสุทธิราว 1.8 พันล้านบาท เรียกว่า กาแฟหวานแค่ไหน เจอน้ำมันโลกผันผวนเข้าไป…ถึงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะแบบนี้
ต่อกันที่ THCOM จะเป็นแนวดังแต่ท่อล้อไม่วิ่งไหมคงต้องติดตาม แต่ที่แน่ๆ ขนาดงบยังไม่ขึ้น แต่ชื่อขึ้นอวกาศแซงไปก่อนแล้ว ไตรมาส 2 ยังขาดทุนสุทธิราว 87 ล้านบาทอยู่เลย
แต่อย่างว่าชื่อใหม่ Gulf Space Technology น่าจะขลัง อลังการเอาเรื่อง…แม้กำไรยังไม่ทะยาน แต่ชื่อบริษัทออกนอกโลกไปก่อนแล้ว..รอแป๊บ! เดี๋ยวฟ้าวววไป
ส่วนบริษัทไหนทำอะไรกันบ้างสัปดาห์นี้ Biz Bites พร้อมรายงานแล้วจ้า
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 17.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพรเทพ พรประภา ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบพระพุทธนิโรคันตราย รุ่นปลอดโรค จำนวน 22,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 16,000,000 บาท แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปมอบเป็นเหรียญที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
เคทีซีร่วมกับ Krungthai WEALTH และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ “STILL: A Timeless Moment” ณ โครงการ STILL Sukhumvit 20 เพื่อถ่ายทอดมุมมองเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยคุณภาพสูงระดับลักชัวรี่ ที่กำลังฟื้นตัว ซึ่งยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่มองหาการรักษามูลค่าในระยะยาว
บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ PHAT นำโดย นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 118.86 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง นำโดยนางสาวเจน โอเจริญ (ที่2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์, บริหารช่องทางดิจิทัล และการตลาด ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb นำโดย นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งทางการเงิน ทีทีบี , โรดโชว์สัมมนาลูกค้า Wealth จ.ชลบุรี อัปเดตมุมมองลงทุนพร้อมแนะกลยุทธ์จัดพอร์ตสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้า ttb reserve โดยมี นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีทีบี พร้อมทีมผู้บริหารร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับมิชลินสตาร์
เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ ผนึกกำลังโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เอ็มโอยู ขยายความร่วมมือ สนับสนุนด้านการตลาด ยกระดับการให้บริการ โดยเพิ่มให้บริการด้านสูตินรีเวชกรรมและบริการทางด้านรักษาภาวะมีบุตรยาก รวมทั้งส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ให้คำปรึกษา ที่รพ.รวมใจรักษ์หวังตอบโจทย์ลูกค้าครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้า สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน