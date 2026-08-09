12 หุ้นฟอร์มสด!จาก 12 ธุรกิจ วิ่งทะลุกรอบตั้งแต่ต้นปียังไม่แผ่ว

ตลาดหุ้นไทยปี 2569 ยังน่าติดตามต่อเนื่อง หุ้นหลายหลักทรัพย์โดดเด่นด้วยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่แข็งแกร่ง และยังรักษาโมเมนตัมได้ต่อเนื่อง ขณะที่บางตัวสะท้อนการฟื้นตัวของผลประกอบการและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นสวนความผันผวนของตลาด ครั้งนี้คัดเลือก “12 หุ้นตัวท็อปจาก 12 หมวดธุรกิจ” ที่ผลตอบแทนราคา YTD แรงที่สุดในสาย!
1.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หมวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 18.00 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 19.80/5.25 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +183.46%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.10%,ค่า P/E 13.97 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 3.02%,มาร์เก็ตแคป 27,343.44 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด 19.62%,นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ 4.75%,นายมาศถวิน ชาญวีรกูล 1.68%
IAA Consensus ให้เป้าปี 2569 เฉลี่ย 18.33 บาท จากราคาปิด 18.00 บาท เหลืออัพไซด์แค่ +1.83% ขณะที่เป้าสูงสุด 21.50 บาท มีอัพไซด์ +19.44% จุดแข็งคือธุรกิจรับเหมาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน-พลังงาน รวมถึง Data Center ที่ยังมีโอกาสโตต่อ แต่ต้องระวังราคาปัจจุบันเกือบแตะเป้าเฉลี่ยแล้ว
2.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) หมวดธุรกิจโรงไฟฟ้า ราคา7 ส.ค.69 ปิดที่ 5.15 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.50/1.68 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +171.05%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.98%,ค่า P/E 24.63 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.26%,มาร์เก็ตแคป 45,745.03 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัทกันกุล กรุ๊พ จำกัด 50.68%,นายวิชัย วชิรพงศ์ 1.41%
IAA Consensus นักวิเคราะห์ 8 ราย Buy 7 / Hold 1 / Sell 0 ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 5.78 บาท สูงสุด 8.70 บาท เทียบราคาปิด 5.15 บาท ยังมีอัพไซด์ถึงเป้าเฉลี่ยประมาณ +12.2% ส่วนเป้าสูงสุดมีอัพไซด์ราว +68.9% แต่หุ้นวิ่งมาแล้ว +171% YTD และ P/E 24.63 เท่า จึงเริ่มแพงขึ้น พื้นฐานยังดี
3.KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 43.25 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 46.00/16.00 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +137.64%,รอบ 1 สัปดาห์ +2.98%,ค่า P/E 61.07 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.77%,มาร์เก็ตแคป 51,125.33 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นายพิธาน องค์โฆษิต 15.83%,นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 6.31%
IAA Consensus ล่าสุดให้เป้ากลาง 37.38 บาท จาก 16 โบรกฯ ขณะที่เป้าสูงสุด 50.50 บาท และมี Buy 6 / Hold 4 / Sell 6เทียบราคาปิด 43.25 บาท เป้ากลางจึง ไม่มีอัพไซด์ แต่มี Downside 13.58% ส่วนเป้าสูงสุดยังมีอัพไซด์ราว 16.76%
4.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจโรงกลั่น ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 2.24 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.34/0.92 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +126.26%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.82%,ค่า P/E 8.29 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 0.45%,มาร์เก็ตแคป 45,773.10 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45.05%,สำนักงานประกันสังคม 1.98%
IAA Consensus ยังให้แค่ “ถือ” จาก 13 โบรกฯ เป้าหมายเฉลี่ย 1.83 บาทที่ราคาปิด 2.24 บาท เทียบเป้าเฉลี่ย 1.83 บาท เท่ากับไม่มีอัพไซด์ แต่มีดาวน์ไซด์ 18.30% ส่วนเป้าสูงสุด 2.40 บาท เหลืออัพไซด์เพียง 7.14%
5.TFGบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 9.55 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.60/4.24 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +114.13%,รอบ 1 สัปดาห์ -3.05%,ค่า P/E 7.61 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 7.19%,มาร์เก็ตแคป 56,696.30 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด1 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด31.74%,นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 17.94%
TFG พื้นฐานเด่นจากธุรกิจอาหารและกำไรที่แข็งแรง IAA Consensus ล่าสุดมีโบรก 11 แห่ง ซื้อ 9 ถือ 2 ไม่มีขาย และราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 ที่ 11.88 บาทเทียบราคาปิด 9.55 บาท เหลืออัพไซด์จากเป้าเฉลี่ยประมาณ +24.4% กรอบเป้าหมายสูงสุด 15.05 บาท อัพไซด์ +57.6% ส่วนต่ำสุด 9.10 บาท ต่ำกว่าราคาปัจจุบันราว 4.7%
6.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจธนาคาร ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 112.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 121.50/56.25 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +65.44%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.35%, ค่า P/E 14.22 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.80%,มาร์เก็ตแคป 100,735.19 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด14.63%,บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด5.33%
KKP พื้นฐานและแรงหนุนหุ้นธนาคาร โดย IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 เฉลี่ย 118.06 บาท จาก 16 โบรกฯ และเสียงส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อเทียบราคาปิด 112.50 บาท เหลืออัพไซด์เฉลี่ยประมาณ +4.94% ขณะที่เป้าสูงสุด 150 บาท คิดเป็นอัพไซด์ถึง +33.33%จุดเด่นคือกำไรยังมีแรงหนุน และ KGI เพิ่งยกระดับมุมมองเป็น Outperform พร้อมเป้าหมาย 125 บาท สะท้อนมุมมองบวกต่อ ROE และผลตอบแทนเงินปันผล
7.COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) หมวดธุรกิจพาณิชย์ ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 30.25 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 31.25/18.20 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +54.34%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.82%,ค่า P/E 16.55 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 3.64%,มาร์เก็ตแคป 72,227.89 ล้านบาท,ถือใหญ่สุดนาย สุระ คณิตทวีกุล 25.18%,นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี15.68%,บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)11.01%
IAA Consensusให้ภาพค่อนข้างบวก โดยนักวิเคราะห์ 12 ราย ซื้อ 10 / ถือ 1 / ขาย 1 และเป้าหมายเฉลี่ย 31.86 บาทที่ราคาปัจจุบัน 30.25 บาท เหลืออัพไซด์ตามเป้าเฉลี่ยราว +5.3% ส่วนเป้าสูงสุด 35 บาท มีอัพไซด์ประมาณ +15.7% พื้นฐานยังดูดี ขณะที่โบรกยังมองกำไรมีโอกาสโตต่อ
8.ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจท่องเที่ยว ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 3.64 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.80/2.02 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +49.18%,รอบ 1 สัปดาห์ +4.60%,ค่า P/E 20.49 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.92%,มาร์เก็ตแคป 17,788.42 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 15.50%, บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 14.08%
ธุรกิจยังได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการขยาย HOP INN โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 69 โต 9% IAA Consensus: นักวิเคราะห์ 19 โบรกฯ ให้ “ซื้อ” 18 ราย ถือ 1 ราย ไม่มีขาย ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 3.61 บาท สูงสุด 4.20 บาท ที่ราคาปิด 3.64 บาทเท่ากับ ไม่มีอัพไซด์ เหลือ -0.82% แต่ถ้าไปถึงเป้าสูงสุด 4.20 บาท ยังมี อัพไซด์ +15.38%
9.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 12.30 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.50/7.65 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +40.57%,รอบ 1 สัปดาห์ +2.50%,ค่า P/E 18.87 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.45%,มาร์เก็ตแคป 17,954.80 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด1 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 51.99%,นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 3.15%
IAA Consensus ให้เป้าปี 2569 เฉลี่ย 11.13 บาท สูงสุด 16.00 บาท ต่ำสุด 8.50 บาทเทียบราคา 12.30 บาท กับเป้าเฉลี่ย 11.13 บาท เท่ากับ Downside -9.51% ส่วนเป้าสูงสุด 16 บาท ยังมี Upside ราว +30.08%
10.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 4.94 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.60/3.08 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +50.61%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.65%,ค่า P/E 16.16 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.27%,มาร์เก็ตแคป 73,837.36 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด น.ส. จรีพร จารุกรสกุล23.49%,น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 9.07%
WHA ยังดู พื้นฐานแข็งและมี Story โตต่อ โดยเฉพาะยอดขายที่ดินนิคมฯ จาก Data Center ขณะที่ IAA Consensus ล่าสุดจาก 14 โบรกฯ ให้เป้ากลาง 5.53 บาท สูงสุด 6.30 บาท และทุกโบรกฯ มองเป็น Bullish (Buy 7 / Hold 7 / Sell 0)จากราคาปิด 4.94 บาท เหลืออัพไซด์ถึงเป้ากลางประมาณ +11.9% ส่วนเป้าสูง 6.30 บาท มีอัพไซด์ประมาณ +27.5%
11.STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจการเกษตร ราคา 7 ส.ค.69 ปิดที่ 18.30 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 20.50/11.20 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD+50.00%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.61%,ค่า P/E -เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.73%,มาร์เก็ตแคป 28,108.80 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 22.41%
IAA Consensus ให้เป้าปี 69 เฉลี่ย 21.89 บาทคิดเป็น อัพไซด์ประมาณ +19.62% จากราคาปัจจุบัน ส่วนเป้าสูงสุด 25.50 บาท มีอัพไซด์ถึง +39.34%จุดเด่นคือธุรกิจยางครบวงจร และแนวโน้มราคายางปี 69 ยังได้แรงหนุนจากผลผลิตไทยที่ลดลงแต่ต้องระวังราคาหุ้นขึ้นมาแล้ว
12.JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ราคา 7 ส.ค.69ปิดที่ 11.00บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 12.80/5.80 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD +59.42 %,รอบ 1 สัปดาห์ -0.90%,ค่า P/E -เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 3.27%,มาร์เก็ตแคป 16,188.83 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)13.53%,นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา12.84%,นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย5.58%
IAA Consensus ระบุราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 8.00 บาท และคำแนะนำ “ขาย” จาก 1 โบรกเกอร์ที่ราคาปิด 11.00 บาท เทียบเป้า 8.00 บาท = Downside 27.27% หรือพูดง่ายๆ คือ ไม่มี Upside