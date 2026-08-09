ยอดไลฟ์ขายตก สปอนเซอร์น้อย หุ้นนางงามMGI พลิกขาดทุน

MGI ไตรมาส 2/2569 รายได้รวมฟื้นเกือบ 20% แต่ต้นทุนพุ่งแรงจนพลิกขาดทุนสุทธิ เหตุไลฟ์ขายแข่งดุ สปอนเซอร์เข้าน้อย ขณะที่กำไรครึ่งปีหดกว่า 94% ส่วนราคาหุ้นแม้ผันผวนหนักระหว่างปีแต่ยังทรงตัว ต้นปีถึงปัจจุบันขยับขึ้น 2.65%
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายได้รวม 125.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.76% จาก 104.63 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวของรายได้ในไตรมาสล่าสุด
อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เพิ่มขึ้นยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกำไรได้ หลังต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นแรงจาก 62.33 ล้านบาท เป็น 92.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 48.08% ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดเหลือ 31.16 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 37.31% เหลือ 24.87%
ท้ายที่สุด MGI พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 11.77 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.61 ล้านบาท
ส่วนผลประกอบการครึ่งปีแรก 2569 บริษัทมีรายได้รวม 299.46 ล้านบาท ลดลง 28.61% จาก 419.45 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพียง 5.46 ล้านบาท ลดลง 94.12% จาก 92.84 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัทระบุปัจจัยกดดันจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอตัว การแข่งขันในธุรกิจพาณิชย์ รวมถึงรายได้ Sponsor ของ Miss Grand Thailand 2026 ที่ลดลง โดยรายได้ Sponsor เป็นรายได้ที่มีอัตรากำไรสูง จึงกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ราคาหุ้นMGIไม่ขยับแต่ผันผวน
ด้านราคาหุ้น MGI หากเทียบตั้งแต่สิ้นปี 2568 พบว่าราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หุ้นปิดที่ 5.65 บาท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 1,186.5 ล้านบาท
ล่าสุดวันที่ 7 สิงหาคม 2569 หุ้นปิดที่ 5.80 บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีเพียง 0.15 บาท หรือประมาณ 2.65% ขณะที่ Market Cap เพิ่มเป็นประมาณ 1,218 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 31.5 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ระหว่างปีหุ้น MGI มีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยกรอบราคาในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ระหว่าง 4.72–10.10 บาท หมายความว่าแม้ราคาล่าสุดแทบไม่ต่างจากต้นปี แต่ระหว่างทางเคยขึ้นไปเกือบสองเท่าของระดับต่ำสุด ก่อนย่อตัวกลับลงมา