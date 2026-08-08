Bybit เปิดหน้าชกโสมแดง! ฟ้องศาลสหรัฐฯ อายัด 1.5 พันล้านดอลลาร์ ดัดหลัง “รัฐโจรไซเบอร์”

Bybit กระดานเทรดคริปโทเบอร์สองของโลก ยื่นฟ้องรัฐบาลเกาหลีเหนือ หน่วยข่าวกรอง RGB และกลุ่มแฮกเกอร์ Lazarus ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมขอคำสั่งอายัดทรัพย์ฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองเงินกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการใช้กลไกศาลสู้กับรัฐชาติโดยตรงเป็นครั้งแรก
ย้อนเหตุการณ์ไปช่วงต้นปีเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ระบบของ Bybit ถูกเจาะและขโมย Ethereum กับ stETH กว่า 4 แสนเหรียญ นับเป็นการโจรกรรมไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต แต่แทนที่จะตั้งรับ Bybit กลับเลือกเดินเกมรุกทันที ศาลสหรัฐฯ ได้อนุมัติคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (TRO) ระงับธุรกรรมของบุคคลและนิติบุคคลลึกลับในชื่อ "John Doe" สกัดการโยกย้ายหรือฟอกทรัพย์สิน ขณะที่ เบน โจว ซีอีโอ Bybit ประกาศว่านี่ไม่ใช่แค่การทวงเงินคืน แต่คือการกอบกู้ศรัทธาทั้งอุตสาหกรรม
ทันทีที่ศาลสหรัฐฯ ได้อนุมัติคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (TRO) ตลาดตอบรับข่าวนี้ด้วยความผ่อนคลายเชิงโครงสร้าง ราคา Ethereum ทรงตัวที่ 1,918.04 ดอลลาร์ แต่คำสั่งอายัดทรัพย์เปรียบเสมือนการล็อกอุปทานกว่า 4 แสนเหรียญไม่ให้ไหลกลับมากดดันราคา นักลงทุนสถาบันลดความกังวลเรื่องการถูกเทขายผ่านช่องทางผิดกฎหมาย ปริมาณซื้อขายอนุพันธ์ทรงตัว สะท้อนว่านักเก็งกำไรตัดความเสี่ยงอุปทานส่วนเกินออกจากสมการแล้ว
อีกจุดเปลี่ยนสำคัญคือเทคโนโลยีวิเคราะห์บล็อกเชนที่สามารถแกะรอยกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ต้องสงสัยผ่านบริการผสมเหรียญหลายชั้นของ Lazarus ได้สำเร็จ แสดงให้เห็นว่าเกมไล่ล่ากำลังเปลี่ยนขั้ว ความได้เปรียบไม่ได้อยู่ฝั่งแฮกเกอร์อีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเหรียญที่ถูกขโมยส่วนใหญ่เป็น stETH สินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทน สะท้อนความโลภของแฮกเกอร์ระดับชาติที่พยายามรีดผลประโยชน์ระหว่างรอฟอกเงิน
จากมุมสถาบัน การฟ้องรัฐต่างชาติอย่างเปิดเผยครั้งนี้คือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและธรรมาภิบาลของตลาดคริปโตให้เทียบชั้นตลาดทุนดั้งเดิม การสกัดสินทรัพย์สกปรกมูลค่าพันล้านดอลลาร์ไม่เพียงรักษาสภาพคล่อง แต่ยังตัดท่อน้ำเลี้ยงโครงการอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือตามที่ Chainalysis ประเมิน และป้องกันไม่ให้เงินเปื้อนเลือดปนเปื้อนเข้ากองทุน ETF ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนสถาบันก้าวเข้าสู่ตลาดเต็มตัว
ขณะที่ในมิติภูมิรัฐการเงิน สถิติระบุว่าเกาหลีเหนือแฮกคริปโตไปแล้วกว่า 2.02 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 เพียงปีเดียว และรวมกว่า 6.75 พันล้านดอลลาร์นับแต่อดีต เงินเหล่านี้ถูกแปลงเป็นทุนพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูง การที่เอกชนใช้ศาลสหรัฐฯ เป็นเครื่องมือสะท้อนความพยายามใช้กลไกกฎหมายตะวันตกจัดระเบียบการเงินโลก ควบคู่ไปกับมาตรการคว่ำบาตรและการอายัดทรัพย์ข้ามบล็อกเชน
ผลสรุปของคดีจะเป็นบททดสอบใหญ่ หากแฮกเกอร์ไม่ส่งมอบ Private Key คดีอาจยืดเยื้อหลายปี แต่หากระบบศาลบังคับใช้ได้จริง จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบต่อต้านการฟอกเงินยุค Web3 กดดันให้ทุกแพลตฟอร์มต้องยกระดับความปลอดภัย และตอกย้ำว่าตลาดคริปโตต้องการทั้ง "โค้ด" และ "กระบองกฎหมาย" เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง