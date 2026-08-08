KBANK คาดกรอบเงินบาท 32.80-33.60 แนะจับตาสงคราม ตอ.กลาง ฟันโฟลว์ และถ้อยแถลงเฟด

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-14 ส.ค. อยู่ที่ระดับ 32.80-33.60 บาท/ดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง, ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่น และตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภคเดือนส.ค. (เบื้องต้น) นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และตัวเลขจีดีพี ไตรมาส 2/2569 ของอังกฤษ และยูโรโซนด้วยเช่นกัน
โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (3-7 ส.ค.) เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 33.03 บาท/ดอลลาร์ฯ เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นในเอเชีย และการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ท่ามกลางความหวังต่อผลการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงกดดันจากการปรับตัวลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด (อาทิ การจ้างงานภาคเอกชนรายงานโดย ADP และดัชนี ISM ภาคบริการ) ซึ่งหนุนมุมมองของตลาดที่ประเมินว่า เฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปีนี้ แต่จะไม่ใช่ในรอบการประชุมใกล้ ๆ นี้
ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 69 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 33.05 บาท/ดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 33.39 บาท/ดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (31 ก.ค.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ 3-7 ส.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 8,964 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทยที่ 9,557 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 10,457 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 900 ล้านบาท)