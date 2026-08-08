บล.กสิกรฯ คาดกรอบดัชนีหุ้นไทย 1,560-1,655 จุด แนะติดตามผลประกอบการ Q2/69 และถ้อยแถลงเฟด

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย จำกัด ประเมินกรอบดัชนีหุ้นไทยสำหรับสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-14 ส.ค. 69 มีแนวรับที่ 1,585 และ 1,560 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,630 และ 1,655 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ของ บจ.ไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และยอดค้าปลีกเดือนก.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 ของยูโรโซน ตลอดจนยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนก.ค. ของจีน
โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (3-7 ส.ค. 69) ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงเกือบตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ โดย SET index ย่อตัวลงตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้น ส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว นำโดยหุ้นรายใหญ่ในกลุ่ม ICT จากกระแสข่าวเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีแผนทยอยขายหุ้น หุ้นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่จากความกังวลเรื่องความผันผวนของหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมถึงหุ้นสายการบินรายใหญ่แห่งหนึ่ง (หลังเปิดทางให้เจ้าหนี้ที่แปลงหนี้เป็นทุนสามารถซื้อขายได้)
ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวกลับมาช่วงสั้น ๆ ระหว่างสัปดาห์ รับรายงานข่าวเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ดี ประเด็นดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้แรงหนุนต่อตลาดในภาพรวมค่อนข้างจำกัด ขณะที่นักลงทุนกลับมารอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ช่วงปลายสัปดาห์อย่างใกล้ชิด
ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,612.00 จุด ลดลง 0.72% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 78,030.47 ล้านบาท ลดลง 19.16% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.10% มาปิดที่ระดับ 227.33 จุด