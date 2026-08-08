สยามพารากอน ชู"Love with Purpose"ชวนฉลองเดือนแห่งแม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอนจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเดือนของแม่ ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ 2569 ด้วยแคมเปญ “Love with Purpose” ภายใต้แนวคิด “Celebrating Mom. Creating Meaningful Moments.” ถ่ายทอดมุมมองว่า ความรักที่มีความหมายไม่ได้จบลงเพียงคำว่า “รัก” แต่เกิดจากการลงมือทำและสร้างช่วงเวลาร่วมกัน พร้อมส่งต่อคุณค่าไปยังผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในฐานะ Lifestyle Destination with Purpose NEXTOPIA มุ่งพัฒนาพื้นที่ให้มากกว่าจุดหมายด้านการช้อปปิ้ง แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงผู้คน ความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน โดยตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เตรียมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน พร้อมเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความรักให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อได้
GIT x NEXTOPIA ชู “Responsible Jewelry” สร้างคุณค่าจากของขวัญวันแม่
ไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรม “Responsible Jewelry for Sustainable World by GIT x NEXTOPIA” ซึ่ง NEXTOPIA ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–18 สิงหาคม 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ภายใต้โครงการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกอย่างยั่งยืน
ภายในงานนำเสนอแนวคิด “The Pure Light : ค้นพบคุณค่าที่แท้จริง เบื้องหลังประกายที่ยั่งยืน” พร้อมกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ เวิร์กช็อป และโซนจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ ที่สะท้อนแนวคิด Responsible Jewelry นวัตกรรม และมาตรฐานด้านความยั่งยืน
วันที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป พบแขกรับเชิญพิเศษ “Nord Pritdison (นอร์ท iZ)” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ พร้อมคุณแม่ ร่วมเปิดมุมมองต่อคุณค่าของอัญมณีและเครื่องประดับในมิติใหม่ ที่เชื่อมโยงความรัก ความรับผิดชอบ และการส่งต่อโลกที่ดีให้คนรุ่นต่อไป
Environman ชวนบอกรักผ่าน “ภาษาแม่”
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ “Mother Tongue : ภาษาแม่ ไม่พูดก็รู้ว่ารัก” โดย NEXTOPIA ร่วมกับ Environman ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ชวนทุกคนถ่ายทอดความรักผ่านสิ่งเล็ก ๆ ที่คุ้นเคย ตั้งแต่อาหารจานโปรด เสื้อผ้าที่แม่คอยซ่อมแซม ไปจนถึงต้นไม้ที่เติบโตจากการดูแล
กิจกรรมประกอบด้วยเวิร์กช็อปงานคราฟต์ อาทิ การร้อยพวงมาลัย การทำสร้อยเรซิ่นดอกไม้ กรอบรูปดอกไม้แห้ง และการเขียนโปสต์การ์ดบันทึกความทรงจำ รวมถึงกิจกรรมบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อร่วมสร้างห้องสมุดสำหรับเด็ก ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ เปลี่ยนความรักภายในครอบครัวให้กลายเป็นโอกาสทางสังคม
ECOTOPIA เติมสีสันวันแม่ด้วยงานคราฟต์และ Sustainable Lifestyle
ด้าน ECOTOPIA เตรียมกิจกรรมตลอดเดือนสิงหาคม โดยผสานงานดีไซน์ งานคราฟต์ และแนวคิด Sustainable Lifestyle เพื่อเปลี่ยนการทำของขวัญให้คุณแม่เป็นประสบการณ์ที่มีความหมาย
เริ่มจาก DIY มาลัยรักษ์โลกจาก QUALY ระหว่างวันที่ 6–12 สิงหาคม ชวนออกแบบพวงมาลัยที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน ลดการสร้างขยะ ต่อด้วย เวิร์กช็อปยาดมสมุนไพรจาก YUVANICH วันที่ 7–9 สิงหาคม และ Custom Aroma Diffuser Stone จาก SANIT วันที่ 14–16 สิงหาคม ก่อนปิดท้ายด้วย Workshop ถักพวงกุญแจจาก V CRAFT วันที่ 28–30 สิงหาคม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้พิการทางสายตา สะท้อนบทบาทของงานคราฟต์ในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส และเชื่อมโยงผู้คน
ขณะเดียวกัน NEXTOPIA ยังชวนย้อนวันวานผ่านงาน “Get Back to The Vintage Vibes” ระหว่างวันที่ 28–30 สิงหาคม รวบรวมแผ่นเสียงหายากจากยุคคุณแม่ สินค้าไลฟ์สไตล์วินเทจ ของสะสม เวิร์กช็อป และกิจกรรมจากดีเจ ถ่ายทอดความทรงจำผ่านงานออกแบบและไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย
ร้านค้าร่วมส่งต่อความสุขด้วยโปรโมชั่นวันแม่
นอกจากกิจกรรมสร้างประสบการณ์แล้ว ร้านค้าภายใน NEXTOPIA ยังร่วมจัดโปรโมชั่นพิเศษตลอดเทศกาลวันแม่ อาทิ Nicolo, Hopsy Story, Fikka, Kyo Roll En, Dean & DeLuca, Gong cha, Street Burger, Conte de Tulear, Uncle Boss และสรรพรส
ไฮไลต์โปรโมชั่น เช่น Dean & DeLuca มอบสิทธิ์ Buy 1 Get 1 Free เมื่อพาคุณแม่มาซื้อเครื่องดื่มภายในร้าน, Gong cha รับฟรี Jasmine Green Tea Size M 1 แก้ว เมื่อซื้อเครื่องดื่ม Size L พร้อมคุณแม่, Kyo Roll En รับฟรี Yuzu Butterfly Pea Soda ตามเงื่อนไข, สรรพรส รับฟรีพวงมาลัยหรือผ้าถุงผลิตภัณฑ์จากชุมชน เมื่อรับประทานอาหารครบ 2,000 บาท และ Street Burger รับฟรีภาพถ่าย Polaroid เพื่อเก็บความทรงจำร่วมกับคุณแม่
NEXTOPIA ระบุว่า แคมเปญ “Love with Purpose” ไม่ได้มุ่งเฉพาะการเฉลิมฉลองวันแม่ แต่ต้องการชวนทุกคนเปลี่ยน “ความรัก” และ “ความตั้งใจ” ให้เกิดขึ้นผ่านการลงมือทำ และส่งต่อเป็นคุณค่าจากครอบครัวสู่ชุมชนและสังคม
ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 สามารถร่วมสร้าง “Meaningful Moments” กับคุณแม่ พร้อมสัมผัสกิจกรรมสร้างสรรค์และแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ที่ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน