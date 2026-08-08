SCจัดแคมเปญใหญ่ “SC Online Booking” จอง บ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด

รายงานข่าวจาก บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผบยว่า SC ยังคงเดินหน้ากระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัย จัดแคมเปญ SC Online Booking เปิดให้ลูกค้าจองบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด ในโครงการที่เข้าร่วมรายการ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ จากทุกที่ ด้วยค่าจองเพียง 888 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษ On-Top ทองคำ มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท ในโครงการที่ร่วมรายการ
โดย แคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–31 ส.ค.69 เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ทำรายการจองผ่านช่องทาง SC Online Booking และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 ก.ย.69 โดยลูกค้าสามารถเลือกโครงการ เลือกยูนิตที่สนใจ และจองสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอเดินทางไปโครงการก่อน ก็สามารถเริ่มต้นล็อกบ้านที่สนใจไว้ได้ทันที
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญ คือโปรโมชัน จองออนไลน์เพียง 888 บาท สำหรับบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมในโครงการที่เข้าร่วมรายการ พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดยโครงการภายใต้แบรนด์ PAVE, MATTER และ WORKPLACE รับ On-Top ทองคำ มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท* ทั้งนี้ มูลค่าสิทธิพิเศษอาจแตกต่างกันไปตามโครงการ แบบบ้าน ระดับราคา หรือยูนิตที่บริษัทฯ กำหนด
นอกจากนี้ ลูกค้าที่จองโครงการคอนโดมิเนียม COBE ผ่านช่องทาง SC Online Booking และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน รับสิทธิพิเศษ ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 8 ปี* ตามเงื่อนไขของโครงการที่เข้าร่วมรายการ โดยจำนวนปีของสิทธิ์ฟรีค่าส่วนกลางอาจแตกต่างกันไปในแต่ละยูนิตหรือแต่ละโครงการ
SC Online Booking ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และไม่อยากพลาดยูนิตที่สนใจ โดยหลังจากทำรายการจองสิทธิ์ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องดำเนินการทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทำรายการจอง เพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของแคมเปญ
ใบจองสิทธิ์ที่ออกผ่านระบบ SC Online Booking เป็นเพียงเอกสารยืนยันการจองสิทธิ์เบื้องต้นเท่านั้น มิใช่หนังสือจองแปลงหรือเอกสารยืนยันการซื้อขายอย่างเป็นทางการ การทำสัญญาจะซื้อจะขายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงยูนิตที่จองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตคงเหลือ ณ วันที่ทำรายการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ลูกค้าที่สนใจสามารถจองผ่าน SC Online Booking ได้ตั้งแต่วันที่ 8–31 ส.ค.69 เท่านั้น