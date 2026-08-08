ธอส.คลอดมาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้าจากเหตุการณ์กราดยิ่งในร.ร.นนทบุรี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส จากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียน จ.นนท์บุรี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี นาน 1 ปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ที่ ธอส. ทั่วประเทศ
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ขอแสดง ความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" พร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ จัดทำมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ในโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้
กรณีบาดเจ็บสาหัส : ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมของลูกค้าก่อนเข้าร่วมมาตรการ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร : ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อลดภาระหนี้สินระยะยาวให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
ทั้งนี้ ลูกค้า ธอส. สามารถแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H BANK Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H BANK Social Media ทุกช่องทาง