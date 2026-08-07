finbiz by ttb แนะ SME ใช้ข้อมูลธุรกิจคุมเกม เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

เชื่อหรือไม่ว่า SME ไทยจำนวนมาก “รู้ว่าธุรกิจกำไร” แต่ยังรู้สึกว่า “วางแผนต่อไม่ได้” เพราะสิ่งที่มีอยู่คือ “ตัวเลขย้อนหลัง” ขณะที่สิ่งที่ขาดคือ “ภาพของอนาคต” finbiz by ttb จึงชวนผู้ประกอบการ SME ต่อยอดจากผลสำรวจ “SME Insight 2026” โดยทีทีบี ที่พบ 5 จุดล็อกสำคัญฉุดรั้งการเติบโต เพื่อมองหาสินเชื่อและโซลูชัน SME ที่เหมาะกับธุรกิจ พร้อมปลดล็อกการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
ไม่ใช่แค่ “มีกำไรหรือไม่” แต่ต้อง “คุมเกมล่วงหน้า”
“กำไร” บอกได้ว่าธุรกิจเคยทำได้ดีเพียงใด แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่า “อนาคตจะมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับโอกาสทางธุรกิจหรือไม่” โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจกำลังเติบโตและต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากจึงเผชิญโจทย์สำคัญ เช่น งานที่กำลังดำเนินอยู่จะเปลี่ยนเป็นรายได้เมื่อใด ควรลงทุนเพิ่มได้มากน้อยเพียงใด หรือจะรับงานใหม่ได้แค่ไหนโดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจ
ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยธุรกิจที่มีความคล่องตัวทางการเงินมักสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้
1. คว้าโอกาสทางธุรกิจได้รวดเร็วกว่า
2. รับมือกับความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดได้ดีกว่า
3. วางแผนและดำเนินธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากกว่า
อย่างไรก็ตาม ความคล่องตัวทางการเงินในระดับดังกล่าวอาจไม่สามารถพึ่งพาเงินสดในมือเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องมีสินเชื่อและโซลูชัน SME ที่พร้อมใช้ รวมถึงการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่มองเห็นศักยภาพทางธุรกิจอย่างรอบด้าน
เมื่อข้อมูลธุรกิจกลายเป็นกุญแจสู่โอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและโซลูชัน SME ที่ใช่
ในอดีต การพิจารณาสินเชื่อมักอาศัยข้อมูลทางการเงินย้อนหลังเป็นหลัก แต่ปัจจุบันข้อมูลที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจจริงมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ทั้งในมุมการประเมินศักยภาพและโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ข้อมูลที่สามารถช่วยสะท้อนศักยภาพดังกล่าว ได้แก่
• งานหรือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
• มูลค่ารายได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
• ความสามารถในการสร้างกำไร
• ความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่แล้วในหลายธุรกิจ เพียงแต่ยังไม่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสถาบันการเงินอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เปิดให้ข้อมูลทำงาน เพื่อให้ศักยภาพธุรกิจถูกมองเห็น
ปัจจุบัน SME สามารถเพิ่มคุณค่าให้ข้อมูลธุรกิจได้ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลที่สะท้อนการดำเนินงานจริง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ระบบบัญชีดิจิทัล ข้อมูลคำสั่งซื้อ หรือข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำหรับผู้ประกอบการที่รับงานภาครัฐ สามารถเข้าเว็บไซต์ระบบ e-GP และคลิกแจ้งความประสงค์ในการขอส่งหรือโอนข้อมูลโครงการให้แก่ธนาคารต่าง ๆ โดยกรมบัญชีกลางและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP และระบบ PromptBiz เข้าด้วยกัน ทำให้ธนาคารได้รับข้อมูลธุรกิจที่แม่นยำมากขึ้น ผู้ประกอบการ SME จึงสามารถขอสินเชื่อหมุนเวียน SME ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
เมื่อ SME แจ้งความประสงค์ให้ธนาคารเข้าถึงข้อมูลโครงการแล้ว ธนาคารจะได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และสามารถนำข้อมูลที่จำเป็น เช่น การส่งมอบงาน การเบิกจ่าย และการรับเงิน ไปประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ SME ให้สอดคล้องกับจังหวะการรับและส่งมอบงานของ SME ได้อย่างแม่นยำและตรงกับความจำเป็นในการใช้งาน
ดังนั้น สำหรับ SME ที่เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ การแจ้งความประสงค์ส่งหรือให้ข้อมูลโครงการแก่ธนาคารจึงไม่ใช่การเพิ่มขั้นตอน แต่เป็นโอกาสสำคัญในการเข้าถึงวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ เช่น สินเชื่อและโซลูชันเพื่อ SME คู่ค้าภาครัฐ ทีทีบี (ttb total e-GP solution) ที่ช่วยเติมศักยภาพการรับงานได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยจุดเด่น ได้แก่
• วงเงินก่อนและหลังส่งมอบงาน ใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• อนุมัติครั้งเดียวได้ LG ทุกประเภท (L/G Bid, L/G Advance, L/G Performance และ L/G Retention)
• ส่งมอบงานแล้วรับเงินได้สูงสุด 95% ของใบแจ้งหนี้
• เบิกเงินง่ายผ่านออนไลน์
ข้อมูลจะมีค่าเมื่อ “ถูกเปิดให้เข้าถึงและนำไปใช้ได้” การให้ข้อมูลโครงการแก่ธนาคารจึงไม่ใช่การเพิ่มขั้นตอน แต่คือการทำให้ข้อมูลของธุรกิจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงสินเชื่อทางการเงิน รวมถึงเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินที่เข้าใจธุรกิจโดยเฉพาะทีทีบี มองเห็นศักยภาพของ SME ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และพร้อมเสนอให้ SME เลือกใช้ สินเชื่อและโซลูชันเพื่อ SME คู่ค้าภาครัฐ ทีทีบี (ttb total e-GP solution) เพื่อสร้างโอกาสให้ SME เติบโตต่ออย่างยั่งยืน