ตลท.เผยยอดจองบอนด์ออมพลัสกระฉูด เตรียมเปิดรอบ 2

ตลท.เผยยอดจองพันธบัตรออมพลัสผ่าน Bond Connect ครั้งที่ 1 ล้น 8.2 เท่า หรือ 1.65 หมื่นล้านบาท จากวงเงินจำหน่าย 2 พันล้านบาท เตรียมเปิดจองครั้งที่ 2 วันที่ 7 – 9 กันยายน 2569 จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของรอบเดือนกันยายน
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ทำการจัดสรร พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส (ครั้งที่ 1) ที่เปิดให้ประชาชนจองซื้อแพลตฟอร์ม Bond Connect และแอปพลิเคชัน Streaming วงเงิน 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดจำหน่ายทั้ง 24 ราย (6 ธนาคารพาณิชย์ และ 18 บริษัทหลักทรัพย์) รวมถึงแอปพลิเคชัน Streaming พร้อมจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อย ที่สนใจการออมการลงทุน ได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง โดยมีผู้สนใจจองซื้อ จำนวน 21,113 ราย จำนวนรายการจองซื้อทั้งหมด 27,321 รายการ โดยมียอดจองรวมทั้งสิ้น 16,511.65 ล้านบาท คิดเป็น 8.2 เท่าของวงเงินจำหน่ายมูลค่า 2,000 ล้านบาท
- ยอดจองครั้งที่ 1 ล้น
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลจำนวนเงินและรุ่นพันธบัตรที่ตนเองได้รับจัดสรรอย่างเป็นทางการ ผ่าน www.settrade.com/bondallocation และช่องทางของธนาคาร/โบรกเกอร์ ผู้จัดจำหน่ายทั้ง 24 แห่ง สำหรับผู้จองที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวน ระบบจะทยอยโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ภายในวันนี้ (6 ส.ค. 2569)
โดยพันธบัตรรัฐบาล “ออมพลัส” เริ่มเปิดรับจองซื้อตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2569 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2569 รวม 2 รุ่น คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ รุ่นอายุ 3 ปี อยู่ที่ 1.8% และรุ่นอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.8% ต่อปีโดย ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจ า และอัตราผลตอบแทนอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำ หน่ายที่เข้าร่วมโครงการ 24 ราย ทั้งช่องทางดิจิทัลและสาขา (6 ธนาคารพาณิชย์ และ 18 บริษัทหลักทรัพย์) รวมถึงแอป พลิเคชัน Streaming โดยจะมีการจัดสรรในวันที่ 6 สิงหาคม 2569
-เตรียมเปิดจองครั้งที่ 2 ก.ย.นี้
ผู้สนใจบริหารเงินออมหรือผู้ลงทุนที่ต้องการทยอยลงทุนเพิ่มเติม ในพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส ผ่าน Bond Connect Platform สามารถติดต่อสอบถามผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ 24 ราย หรือ www.set.or.th/bond และ www.setinvestnow.com/th/bond โดยกระทรวงการคลังได้เตรียมโอกาสให้จองซื้อรอบถัดไประหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2569 โดยจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของรอบเดือนกันยายนอย่างเป็นทางการต่อไป
อนึ่งโครงการ Bond Connect Platform เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการนำโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทยมาต่อยอด เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐและขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงวางรากฐานสำหรับการพัฒนาบริการด้านตราสารหนี้ผ่านตลาดทุนในอนาคต เป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการเป็น “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” เส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน