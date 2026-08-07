MINTโกยกำไรงวดนี้กว่า3.3 พันล.

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไตรมาส 2 กวาดกำไร 3,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดนี้ปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,085 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 7.2% ขณะที่มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 44,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% ผลจากการเติบโตของธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมที่ได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยว
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งกำไรไตรมาส 2 ปีนี้แตะ 3,308 ล้านบาท ขณะงวดนี้ปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,085 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 7.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 44,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงนี้ปีก่อน ผลจากการเติบโตของธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมที่ได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาคที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพำะในยุโรป รวมถึงการบริหารต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ยังเติบโตอย่่างมีนัยสำคัญ จากการขยำยเครือข่ายแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนกำไรจากการดำเนืนงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (Core EBITDA)งวดนี้ทำได้ อยู่ที่ 12,821 ล้านบาท เติบโตร้ 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงาน โดยรับแรงหนุนจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย
ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,956.78 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,502.37 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.56 บาท เทียบกับ 0.47 บาทในปีก่อน ส่วนรายได้งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 82,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้ร้บแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ของธุรกิจโรงแรมในส่วนของโรงแรม และเข้าบริหารธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่ำเสื่อมราคาอยู่ที่ 21,346 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน